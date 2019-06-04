親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

全台超級富豪1,781人 平均擁房數全球第二名

游佳璇／死板演算法害成「比低價售票機」 2019年3個蝦皮應該改變的細節

2019-06-04 15:15聯合新聞網 文／大數聚提供

一、「售票機」一般的購物介面，減少消費者購物慾

Momo、PChome、Gomaji、生活市集、松果購物等台灣消費者常用的網路購物app，商品頁的設計都是下拉式圖文，消費者只要不斷往下滑動頁面，就可以一覽所有的商品資訊，將文字呈現在圖片內的方式不僅更加清楚，也能以更創意有趣的方式呈現商品特點。

分享

奇妙的是，在台灣掀起熱潮的蝦皮購物，卻依然採用圖片和文字分離的使用者介面，消費者點進商品頁面後，必須在頁面上方左右滑動圖片，而說明的文字則在頁面的下方，導致使用者在對照文字跟圖片的內容時，需要不斷往上滑、往下滑、跳進圖片、跳出圖片。

分享

這種圖文分離的設計，除了增加消費者在商品選擇上的難度，讓消費者失去耐心，當花更多時間再尋找資訊時，購物的衝動也會逐漸消失。

甚至有許多商家／賣家只放了一張圖片，其餘資訊就用文字補充，這種賣家像是「售票機」，主要販售商品給「已經知道自己要買什麼」的消費者，賣家不用提供豐富的資訊來吸引消費者購物，因為消費者可能已經在其他地方比較完商品資訊，比如部落客文章、PTT討論文，甚至在實體通路上體驗過產品，他們在蝦皮上直接搜尋想買的商品，而這些「售票機」型的賣家，就只要等待消費者自行上門選購。

然而這種守株待兔、依賴消費者自己搜尋資訊的方式不僅過時、沒效率，更承擔著消費者隨時在轉換商家和平台的風險，因為對消費者來說，去哪一台售票機買都沒差。

看似單純App UI介面的設計，其實背後連動到的是平台的商業模式，蝦皮現在不論是一般的蝦皮賣家，還是蝦皮商城的品牌賣家，都還是受限於這樣的「售票機」模式時，便是大大的減少了吸引消費者購物的衝動，少了幫消費者「生火」的環境。

二、「死板的商品推薦演算法」對廠商不利、浪費版面空間，更使廣告營收受限

蝦皮的商品推薦非常有趣，舉例來說，選了一個蝦皮商城「屈臣氏」商場內的「B牌卸妝乳」，會發現它的售價是159元，而在商品頁面下方的「相關商品」以及「猜你喜歡」區域，會出現其他賣家的「B牌卸妝乳」。例如，某位非蝦皮商城的一般賣家售價115元，「屈臣氏」的對手「康是美」售價140元。

分享
分享

這有什麼問題？對於商家來說，他好不容易吸引一個消費者進到商品頁，而平台卻狂推薦給消費者其他一模一樣的產品但是更低的價格，這只代表一件事，平台鼓勵所有商家都在蝦皮上販售最便宜的價格。

但對於很多商家來說，彼此撕破臉的低價競爭並不是他們說想要的，這個「售票機」模式，便進階成「幫你比最低價的售票機」。

「幫你比最低價的售票機」對於廠家來說是種傷害，對於平台來說，想要得到廠家的廣告費用，會更加的困難，因為哪個品牌希望花自己的廣告預算吸引消費者後，然後讓平台推薦消費者其他競爭對手的商品？

淘寶為例，其在推薦商品時會推薦「相關」但絕對是「不同」的產品，比如同個品牌的不同卸妝乳，或是在淘寶會猜測你現在需要卸妝乳，那代表你應該也是購買化妝品的族群，所以推送給你其他化妝品的資訊，而不是重複的去推送「B牌卸妝乳」，消費者已經在B牌卸妝乳的頁面，還需要系統去「猜」他喜歡B牌卸妝乳嗎？不僅浪費版位資源，減少吸引消費者的其他商品曝光的機會，還讓廣告主不開心，這種商品推薦算法實在需要改變。

三、「放羊的優惠券」，領取方式麻煩，甚至是一場空

蝦皮活動頁上無法直接領取優惠券，消費者要記住優惠券上面的折扣碼，自己在購物流程中輸入折扣碼。

分享

輸入折扣碼之前還必須要先選決定要結帳的商品，才能讓系統判斷輸入的優惠券是否可以使用。

然而許多時候活動的優惠券是有數量限制，再消費者等到指定時間，記住折扣碼，到購物車準備結帳，輸入折扣碼時，有時畫面會顯示「很抱歉，這個折扣碼已經被領完了」，或是「抱歉，您尚未達到使用此折扣碼的最低購買金額，請查明折扣碼使用規則並再試一次。」

分享

在消費者興致勃勃要結帳時，輸入折扣碼才發現已經被領完了，如果要輸入另外一個折扣碼，消費者必須要回到原本的活動頁面查看，但如果能直接讓消費者在活動頁面上領取折扣碼，不僅可以增加折扣碼的吸引力，也可以減少消費者的抱怨，即使折扣碼被領完，消費者也比較不會覺得自己付出時間心力輸入折扣碼，卻換來一場空。

甚至蝦皮的每個商品在購物車內，都會在上方顯示折扣「領取優惠券」，但幽默的是，大部分的商品其實是沒有提供優惠券的，也就是消費者在點擊「領取優惠券」時，會得到「沒有折扣碼」這個畫面。

分享
分享

蝦皮還有哪些小細節該注意？全篇文圖詳見：游佳璇／死板演算法害成「比低價售票機」　2019年3個蝦皮應該改變的細節

【延伸閱讀】

大蝦米打敗小鯨魚？從C2C市場看蝦皮購物和PChome個人賣場經營勝敗！

從PChome商店街與蝦皮之爭，來談分工or一站式平台到底哪個好？

從小米、Amazon、Mercari發展看PChome商店街下櫃後轉型網路新創公司的全新價值

【更多精采報導，請上《大數聚官網》；《大數聚粉絲團》未經授權，請勿轉載！】

廣告PChome淘寶蝦皮購物
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

賀一航罹癌不化療 腸癌權威：大腸癌三期病患應化療

2019-06-04 14:49

日本腦炎再增2例 今年累計4個案3人都在高雄

2019-06-04 15:20

賀一航大腸癌逝 癌醫：速度太快令人驚訝

2019-06-04 15:46

海岸堆垃圾 環保署：會趕快清

2019-06-04 00:21

影／攀聖母峰成功的「三條魚」返國 盼繼續探訪高山

2019-06-04 16:00

出國旅行好划算！ 「國泰旅平險」贈免費海外上網

2019-06-04 14:47

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

2019-06-04 14:26

重摔2次也不放棄 慢飛天使也能唱快歌

2019-06-04 16:14

不滿被說黑箱！ 獸醫師公會全聯會發聲明表達抗議

2019-06-04 16:13

影╱推廣燈塔歷史與文化 藝術家6月進駐馬祖東莒島燈塔

2019-06-04 16:08

端午連假好去處！貓纜大修完成 5日起恢復營運

2019-06-04 15:59

苗縣石虎保育自治條例再退回 私人土地、開發引發論辯

2019-06-04 14:45

玉荷包價格飆 攤商：進貨要勇氣

2019-06-04 14:40

精神科急性病房暖心護理長 為病房注入暖流

2019-06-04 14:40

新增4例感染 麻疹全台已近百例

2019-06-04 14:35

漸凍症研究2大突破 可望延緩病程

2019-06-04 14:30

寵物用人藥 防檢局：不排除修法解套

2019-06-04 14:28

今夏供電 台電審慎樂觀

2019-06-04 14:25

國光客運34條國道路線 端午連假平均打85折

2019-06-04 13:48

桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 13:45

端午吃粽如何降負擔？跟著營養師這麼做就對了

2019-06-04 13:41

提升雪隧消防安全 交通部：1.6億添設備

2019-06-04 13:37

委內瑞拉超級指揮巨星杜達美出席好萊塢摘星典禮

2019-06-04 13:33

從社區議題出發 劇場裡的真實論壇－OD表演工作室的「實境實驗劇場」

2019-06-04 13:30

多納老鷹谷銀河景致迷人 攝友上山夜拍險象環生

2019-06-04 12:56

影／澎湖花火節 超近距離煙火在頭頂炸開

2019-06-04 12:53

獸醫合法調劑用人藥給毛小孩 衛福部、農委會明協商

2019-06-04 12:45

鼓勵Uber司機「轉行」 大都會計程車祭出7萬2補助

2019-06-04 12:43

雪隧仍禁大貨車 林佳龍：研議高鐵到宜蘭

2019-06-04 12:27

桃機三航廈主體3度流標 2023完工面臨考驗

2019-06-04 12:26

賀一航罹大腸癌病逝 醫：3症狀是重要警訊

2019-06-04 12:25

三總AI判讀心電圖準度九成 及時搶救心跳太慢的他

2019-06-04 12:23

傳統習俗騙了你！端午節前蛇變多、但雄黃石灰沒用

2019-06-04 12:15

世界冠軍麵包進駐花蓮 吳寶春將在台開新天堂樂園設櫃

2019-06-04 12:13

獸醫為寵物開人藥 藥師公會指濫用恐害到飼主

2019-06-04 12:11

眼睛出血以為是眼中風 其實眼睛不紅才最可怕

2019-06-04 12:06

外出留意 氣象局對16縣市發大雨特報

2019-06-04 11:55

膠卷上的經典—百老匯演員最愛歌舞片！

2019-06-04 11:37

漸凍人醫學研究新突破 中研院發現預測發病與治療契機

2019-06-04 11:32
看更多

熱門文章

多位藝人因大腸癌病逝 專家：少吃紅肉

2019-06-03 22:30

咖啡越喝省越多！ 快看信用卡優惠大評比

2019-06-04 09:00

最後一次聯名！KAWS X UNIQLO開賣瘋搶

2019-06-03 21:40

外出留意 氣象局對16縣市發大雨特報

2019-06-04 11:55

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

2019-06-04 14:26

影／地下水門變身動物通道！石虎穿梭畫面曝光

2019-06-03 20:37

玉荷包產量暴跌變高貴水果 水果攤商鼓足勇氣才敢進貨

2019-06-04 07:38

每日星座運勢／雙子投資隨變動調整 事業獲主導權

2019-06-04 00:00

桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 13:45

世界冠軍麵包進駐花蓮 吳寶春將在台開新天堂樂園設櫃

2019-06-04 12:13

賀一航罹大腸癌病逝 醫：3症狀是重要警訊

2019-06-04 12:25

占用孕婦兒童車位 6月29日起最高罰1200

2019-06-04 10:17

吳德榮：今出門帶雨具 防曬又擋雨

2019-06-04 07:42

賀一航罹癌不化療 腸癌權威：大腸癌三期病患應化療

2019-06-04 14:49

端午節將是好天氣 適合出遊

2019-06-04 09:10

雙響砲！買聯合報、聯晚中發票千萬大獎

2019-06-03 17:07

防路殺！水門變通道 護石虎回家

2019-06-04 00:21

【閱讀生活】厭世姬／我們是不完美的媽媽、不完美的女兒？

2019-06-04 06:00

【家人關係】李明珠／梳理家譜有感

2019-06-04 06:00

【童言童語】茱麗江／我現在還不是人

2019-06-04 06:00

每天都熬夜怎麼辦？5招教你恢復元氣 熬夜後仍閃亮現身

2019-06-03 18:02

午後熱力作用影響 今各地仍有雷陣雨

2019-06-04 04:58

台鐵自強號拋錨 400人卡在枋野站延誤約74分

2019-06-04 11:22

百歲仁醫楊思標熱愛醫學工作 「不可能退休」

2019-06-03 17:54

桃機三航廈主體3度流標 2023完工面臨考驗

2019-06-04 12:26

登革熱群聚再增三例 都在高雄市三民區

2019-06-03 17:31

6月這些星座「桃花運大爆發」 獅子社交魂爆發、處女終於熬出頭

2019-06-03 23:14

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

賀一航大腸癌逝 癌醫：速度太快令人驚訝

2019-06-04 15:46

全球瘋趙無極 最有眼光的藏家原來在台灣...

2019-06-03 17:27

影／攀聖母峰成功的「三條魚」返國 盼繼續探訪高山

2019-06-04 16:00

昆凌配皮衣 晨神搭蕾絲 香奈兒J12太好搭 鬼怪金高恩李棟旭都淪陷

2019-06-04 07:34

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29

多納老鷹谷銀河景致迷人 攝友上山夜拍險象環生

2019-06-04 12:56

愛牠就不要斷牠生路 野生幼獸幼鳥不要任意撿拾

2019-06-03 16:58

漸凍人醫學研究新突破 中研院發現預測發病與治療契機

2019-06-04 11:32

上班族向老闆提建言 人力銀行：2成6被責難

2019-06-03 19:55

鼓勵Uber司機「轉行」 大都會計程車祭出7萬2補助

2019-06-04 12:43

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

腳痛難以行走 小心是肺部腫瘤引發

2019-06-04 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top