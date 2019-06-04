賀一航罹癌不化療 腸癌權威：大腸癌三期病患應化療

2019-06-04 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



綜藝大哥賀一航傳出因大腸癌病逝，今年3月曾接受專訪，還與大家分享如何逃過死神找上門，「好吃好睡，生活開心去對抗」，因此也沒接受化療。中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒，也是大腸直腸癌的權威，3月中旬當時看到這則報導曾在臉書上表達擔心，他認為「在大腸癌的治療準則，第三期的病人手術後是需要接受輔助性化學治療的。」

未料，昨天賀一航病逝消息傳出，對此，陳自諒建議，約50歲屬於年輕的病患罹患大腸癌第三期，會強烈建議作「輔助性化學治療」，可以提高存活率和減少復發或轉移機率。

陳自諒說，當時看到報導，還一度疑惑「怎麼會有這麼勇敢的人」，因為一般來說，根據學術和研究，三期的病人做了輔助性的化學治療，可以提高存活率和減少復發或轉移機率。

零期的大腸癌治癒率幾乎是100％，第一期在手術也有90～95％的五年存活率。第二期與第三期的五年存活率分別約為85％與80％，而第四期則降低至約10～20％。

陳自諒表示，約50歲屬於年輕的病患罹患大腸癌第三期，會強烈建議作「輔助性化學治療」。而輔助性化學治療對年輕的大腸癌病患可能會有手麻、嘴破、輕微的拉肚子、掉髮機率不高，對身體比較不會傷害那麼大。但比較年長超過85歲的大腸癌病患，化療會有比較多的後遺症。