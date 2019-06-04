苗縣石虎保育自治條例再退回 私人土地、開發引發論辯

2019-06-04 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議會今召開第二、三讀會議，苗栗縣石虎保育自治條例未能通過議會二讀，會議過程正反意見討論激烈，主席議長鍾東錦裁定投票表決，35名議員出席，9票贊成、25票反對，1票棄權，過程中議員們對於條例「納入國土規劃及都市計畫」、以及私人土地開發受限等引發論辯。縣長徐耀昌說「先暫時休兵」會再請秘書長、農業處相關局處，針對議員的正反意見，再來研討，希望能打造友善環境。至於是否會下個會期送議會？徐耀昌說，可能會有困難，短時間不好再次提出。

苗栗縣議會第19屆第1次定期會今最後一天召開二、三讀會議，今審苗栗縣石虎保育自治條例，台灣石虎保育協會在開議前，在議會廣場召開記者會，號召相關團體一同聲援。

今天二、三讀關於石虎議題有兩案，府第2號擬制定「苗栗縣石虎保育自治條例」，與府第10號，為辦理「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」經費500萬元，提請議會同意先行墊付；府第10號先通過後，議會針對苗栗縣石虎保育自治條例審議。

議員羅貴星說，兩案列入討論，這是議會以來第一次。他支持石虎保育自治條例，「這是向全國人民宣誓，苗栗縣不是一邊高喊石虎是寶貝，另一邊又斷掉牠保育的生路」在開發中找到平衡。

議員張志宇說，不是不讓石虎條例過，希望等到府第10號執行完以後，確定數量、棲息地點，再審慎來編制石虎自治條例。反對議員認為，石虎保育自治條例影響限制開發。

議員陳品安說，第5條「應在規劃初期及施工階段向石虎生態保育背景專家諮詢，採取環境友善之工法」，這是希望再開發前階段，為防止路殺，就設計生態工法。第6條「本府以外之興辦事業申請人，得比照前條第一項規定辦理」，陳品安說，對於開發限制，公部門是「應」，私部門是「得」，並沒有限制私人土地開發行為，希望大家「就法論法，就事論事」。

議員韓茂賢說，條例關係到劃設石虎棲地，「要尊重私有土地，一定要地主同意，如果不同意就不要畫」。

正反意見議員發言，最後議長鐘東錦依議事規則第38條裁示表決，此時議員宋國鼎向大會提出申訴，宋國鼎說，對於是否要充分討論，提出申訴，根據議事規則第37條，秩序問題權宜問題要提出申訴，他強調，若今天做程序上的限制，對贊成與反對都造成限制。