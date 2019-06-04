高職金手獎得主赴德 認識雙軌學制也學職人精神

2019-06-04 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



30名107學年度全國高中職工業類技藝競賽第一名金手獎學生，上月赴德國專業研習14天，學生除進入友嘉集團德國分公司MAG機械廠實作研習，也與4所學校交流，認識德國技職教育體制。參訪師生表示，德國的雙軌制教育完善，值得台灣參考。德國技職生對技術的執著精神也值得台灣學習。

赴摩斯巴哈（Mosbach）大學參訪時，海青工商建築製圖職種學生曾煜品說，他對德國雙軌制的教育系統非常感興趣，學校的入學是由公司招考，而非學校決定。學生以員工身紛紛3個月在工廠上班、3個月在學校學習，持續3年全年支給薪水，讓學生無後顧之憂的專心學習。這樣的學制提供經濟不佳的學生一條升學途徑，整個制度像是國內所推行的產學攜手專班，不過德國雙軌制系統更加完善，評價更高。

高雄高工電腦軟體設計職種的鄭文翔說，德國人強調工作不只是完成，重要的是做好的精神。他到友嘉集團德國MAG機械廠實作研習，在進行彎銅線實作課程時，發現原本熟悉的焊接技術，在師傅的帶領下依舊可以再提升，例如焊接前，先使用錫在電烙鐵上增加熱量的傳導率，讓焊接變得更加滑順且有效率。

同樣在MAG機械廠實習的台中高工建築職種學生劉東穎說，同學們為了最後一天的成果發表，除了要吸收白天的研習課程，晚上為常為了準備而弄到半夜，所幸最後能完美的展現成果。他也說，德國人很重視歷史，每個人都要了解德國過去的黑暗面，也都能記住曾經的過錯，並且謙虛理性的面對未來。

總領隊、新北高工校長林恭煌表示，經過這次德國體驗，學生了解到除了技術的到位，最重要的是要求確實的工作態度。這趟行程學習到正確踏實的態度，相信對於他們的將來會有正向激勵作用。