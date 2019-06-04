新增4例感染 麻疹全台已近百例

2019-06-04 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



麻疹疫情升溫中。衛福部疾病管制署今公布新確診2例國內感染及2例境外移入麻疹病例，國內感染為北部地區未滿1歲女嬰及30多歲男性；境外移入則為南部30多歲男性及北部20多歲男性，目前居家隔離中，感染源待釐清。

疾管署表示，麻疹今年截至目前共累計99例，66例為國內感染（其中45例為接觸者），33例為境外移入病例（其中29例為本國籍民眾），感染國家以泰國10例，越南8例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊20例最多。

疾管署副署長莊人祥表示，上述病例於5月23日至5月26日發病，5月25日至5月28日出疹。2例國內感染者目前居家隔離中，感染源待釐清，其中30多歲男性感染期間曾有韓國旅遊史，不排除於該國感染；另2例境外移入感染男性，則分別至比利時及中國旅遊，越南、中國及香港工作，感染國別待釐清。