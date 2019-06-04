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7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

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7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

2019-06-04 14:26聯合報 記者董俞佳╱即時報導

為遏止酒駕立法院今年3月通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，交通部昨預告相關法規，今年7月1日起，酒駕罰鍰提高到12萬，並可按次加重；另同車共責最高處3000元罰鍰，若致人重傷或死亡還將沒入車輛，明知駕駛即將或有喝酒、吸毒，以及車輛所有人坐在車上等情形，也都會被沒入車輛，依據六都規定，車輛沒入後，會被直接銷毀。

交通部昨天預告「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」部分條文修正草案，交通部路政司指出，提高酒駕違規罰鍰方面，機車初次酒駕罰1萬5000到9萬未變，但汽車上下限都改變，從原本1萬9500元到9萬，提高為3萬到12萬，累犯罰鍰5年內第二次酒駕，就處以最高罰鍰，機車9萬、汽車12萬，第三次以上按次加罰9萬，汽車初次罰3萬、第二次罰上限12萬、第三次後按前次12萬金額加9萬，拒測也加重處罰，從9萬提高到18萬，第二次後每次加重18萬元。

除了罰鍰之外，機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年，附載未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年。

路政司指出，本次新增第43條，針對酒駕肇事致人重傷或死亡案，將沒入車輛。條文針對沒入車輛規定包括駕駛人即為車輛所有人、以及並非駕駛所有的車輛。

路政司解釋，依照這條新增法規，駕駛人同時也是車輛所有人，符合這種情節就可以沒入，第二，車輛所有人不是駕駛人，但提供車輛給駕駛人的時候，駕駛人已經有喝酒、吸毒或者即將有類似現象，這時候還提供，也要沒入。

另也增設酒駕同車共責對乘客之處罰規定，對於年滿18歲的同車乘客，可罰600元至3000元罰鍰，但排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客之處罰。

除此之外，現行規定汽車駕駛人如聽到消防車、救護車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變之警號，不立即避讓者，可罰3600元罰鍰，並吊銷執照，新修正法規再增訂，若不立即避讓者致人死傷，可罰駕駛人6000元到9萬罰鍰，並吊銷其駕照。交通部路政司指出，道路交通管理處罰條例經立法院修正通過後，施行日期已經經過行政院核定，預計7月1日上路。

交通部昨預告相關法規，今年7月1日起，酒駕罰鍰提高到12萬，並可按次加重；另同車...
交通部昨預告相關法規，今年7月1日起，酒駕罰鍰提高到12萬，並可按次加重；另同車共責最高處3000元罰鍰，若致人重傷或死亡還將沒入車輛。本報資料照片
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酒駕駕照立法院
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