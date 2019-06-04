商品結合公益 11周銷售實戰 大學生為愛發出溫暖呼喚

2019-06-04 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



「你每喝一口茶，就讓慢飛天使的翅膀揮動一下」、「完成一次訂購，漸凍人的生活就多透進一絲陽光」、「每一個人都可以影響另一個人」...，這一聲聲溫暖的呼喚，是來自台灣南北四所學校、200多位大專院校同學，從行銷、管理與社群、永續經營等跨校際、跨領域課程，共同淬煉出的學習心得。

●新社會關係 校園、商家、NPO三贏

11個星期的學習，不僅在教室上課，育達科技大學、靜宜大學、嘉義大學與高雄大學的師生，與社會網絡公司執行長張幼霖共同設計了第二屆「挺好校園社群商務競賽」，透過實戰社群行銷在地小農、有機、友善環境、平等對待等良善商品，社會網絡公司並將同學銷售金額的5%捐給非營利組織（NPO），達成「好的挺好的」消費結構，創造師生、商家與NPO三贏的新社會關係。

6月2日的假日午後，36組競賽團隊在嘉義大學進行成果發表，並邀請崑山科大企管系助理教授楊泰和、中正大學教務長洪新原與台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫等擔任評審。

靜宜大學資管系副教授楊子青代表總結本屆競賽成果指出，四校五個班級的200多位同學，總共創造了23.96萬元的銷售成績，捐贈四個NPO：世界和平會、雙福基金會、運動神經元疾病病友協會／漸凍人協會以及台灣展翅協會，合計11,978.5元的「買就捐」捐款。

這個金額並不大，卻是校園公益成果的一個展現，

今年的主辦學校—嘉義大學校長艾群表示，挺好校園商務競賽就是要「相挺美好的事物」，為社會累積更多的正向力量，更透過網路的力量，讓同學發揮無限的創意與力量，成就服務與利他的「富貴」。他說，心中無缺就是富、被人需要就是貴，參與挺好競賽的同學不但自我學習成長，還成為NPO組織的助力，為社會良善發展共盡心力。

●跨校際競賽 讓學生期許自己成為愛的種子

讓自己成為愛的種子，發揮自己的力量灌溉，期許這種子持續長成大樹，影響更多人，是今年參賽同學最常提到的學習心得。

張幼霖指出，這樣的學習設計、舉辦社群商務競賽只不過是第二屆，但參與的老師們從14年前就已經開始推廣創新教學。他說，教學的挑戰包含引導同學們的銷售能力、對公益的生活落實、將公益目的與商品結合等，授課的老師們同學也必須學習新的領域，包含聯合國提出的永續發展目標（SDGs）、社會企業，社會創新，與學生一起開創新的可能性。

台上的同學用3分鐘的時間，很快速的展現11周的學習與競賽成果，從銷售對象的人生階段討論與設計，針對不同人生階段設計商品的需求，製作影音、舉辦快閃活動等。有一組同學還找來形似高雄市長韓國瑜頭型的學生家長擔任「網紅」，拍了一系列的開箱影片、創意料理影片；有團隊依據現代人最喜歡的遊戲，設計了17個關卡挑戰活動，邀請消費者「益起完成」；也有團隊在校園、夜市擺攤等等。

●關懷社會從校園開始 擴散到社會各角落

社群世代的行銷能力，透過這場跨校競賽，充分引導給上課的同學，但這群學子展現出來的不只是銷售技巧，還有願意身體力行發揮正向影響力的社會關懷，讓我們看到台灣的未來主人翁已經很不一樣。