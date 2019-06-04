桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園國際機場第三航廈主體工程去年兩度流標，完工期延至2023年底。桃園國際機場公司將主體工程拆標為土建工程、機電工程，不過昨天第3度土建工程開標仍無人投標，2023年底完工期很可能再度跳票，桃機不排除再度拆標。桃機表示，將再檢討後再開標，2023年底仍是完工目標。

桃機第三航廈主體工程計畫原計2020年完工，由於廠商反映工期太短，去年4月檢討工期後，桃機宣布延至2022年底完工，但去年5月還是流標，桃機公司因而提出修正計畫。但完工期程再往後延至2023年，2024年初營運，並將土建、機電分開辦理，希望今年10越能順利動工。

桃機也將總經費從746億元增至782億元，主體工程經費440億最多，包含土建工程340億、機電工程100逾億元。不過昨天開標的第三航廈主體土建工程仍無人投標。桃機表示，目前還無法確認何時會在開標，機電工程部分則要等土建工程順利決標後才能進行。

桃機公司表示，目前調查只有3家廠商聯合承案，桃機已經盡很大力量公開說明、溝通設計細節，廠商得到資訊已有兩個月，理應都已掌握資訊。但因三航廈工程量體大，對廠商的確頗具挑戰，桃機只能盡力檢討標案，未來選項包含考慮在招標階段開放新工法、新材料，或是再將土建標拆標為專業項目，但都還未定案。