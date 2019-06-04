提升雪隧消防安全 交通部：1.6億添設備

2019-06-04 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



交通部長林佳龍今上午前往坪林行控中心、新北市消防局雪山分隊，林佳龍宣布，行政院專案同意，由交通部動用國道基金預算，透過新北市、宜蘭縣政府加強國五的雪隧消防能量，共1.6億預算添大型排煙車、器材車等設備。

民進黨立委吳琪銘、陳歐珀長期爭取提升國道五號的消防救護設備，今上午也與林佳龍一同到坪林，林佳龍說，2018年國道有182件火燒車案，國五僅有1案，但有1件就很嚴重，提升消防設備、民眾注意行車安全，才能維護雪隧。

吳琪銘說，雪隧是12.9公里的長隧道，往來宜蘭台北必經之路，萬一發生車禍事故，消防設備沒辦法更新，行車安全是一大考驗，與立委陳歐珀向交通部申請經費，感謝部長林佳龍支持，促成更新，經費才有著落。

陳歐珀表示，國五這幾年重大議題就是假日塞車問題，但國五是最安全的國道，感謝交通部承擔經費，讓國五交通、消防、國安安全都有保障。

林佳龍指出，國五雪隧通車到現在13年，設施有些老舊，不像蘇花改的隧道本來就有良好排煙設施，雪隧曾發生過火燒車，消防車、滅火設施要不斷進步，添購噴霧排煙消防車等設備提升救災能量。