寵物用人藥 防檢局：不排除修法解套

獸醫合法使用人藥問題陷僵局，防檢局不排除修法解決。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

獸醫合法使用人藥問題陷僵局，衛福部、農委會、藥師、獸醫團體明將在防檢局開會，討論如何讓獸醫合法使用人藥。防檢局表示，要解決寵物可能無藥可用的困境，雙方事先溝通並非壞事，不排除修法解決問題。

衛福部規定從明年起，所有用藥從出廠到銷售都要追蹤流向，若問題不解套，獸醫將買不到供毛小孩使用的人用藥物；原本共識是讓藥廠在人用藥物貼標籤「僅供獸醫使用」，讓獸醫得以合法取得，但藥師團體反對。

農委會防檢局長馮海東表示，很多國家都開放獸醫使用人用的藥物，防檢局也希望讓寵物有藥可用，不排除修法，但是要能解決問題。

獸醫：跟藥商購買流向清楚 為什麼不行

中華民國獸醫內科醫學會理事長翁伯源表示，藥商貼標籤，獸醫跟藥商購買、使用在動物身上，進出貨都有進出貨單、流向清楚，「為什麼不行？」藥師團體堅持獸醫師不能直接跟藥商買藥，若獸醫釋出處方籤跟藥局買，購藥證明如何判斷是獸醫師開的？根據獸醫師法規範，調劑與處方都是獸醫師的權責，且藥事法是否有法源可以透過藥師賣藥給獸醫師，都是問題癥結。

翁伯源說，這關係百萬寵物的用藥權利，若有台廠藥物還好，但若是原廠、單價較高的藥物，包括慢性病、抗凝血劑、癌症、心臟病、抗心律不整等藥物，在今年12月31日衛福部管制藥品流向後，藥廠就不再賣給獸醫。獸醫臨床治療只能使用替代藥物，若效果不好，只能跟飼主說抱歉。

藥師公會：獸醫釋出處方籤就能解決

藥師公會全聯會表示，主管機關應要求獸醫師釋出寵物醫療處方箋，讓藥局藥師依法供應人用藥品，就能化解年底寵物無藥可用的困境。

藥師公會全國聯合會、國藥劑生公會全國聯合會下午開記者會，藥師公會全國聯合會秘書長曾中龍表示，獸醫師不會比藥師更了解人用藥品，若因此造成未來醫師都不需要藥師，醫藥分業恐將崩盤。