影／澎湖花火節 超近距離煙火在頭頂炸開

2019-06-04 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



澎湖國際海上花火節是澎湖代表性的活動，甚至被讚譽為「一生一定要看一次」、「華麗繽紛大勝101跨年煙火」。精采無冷場的15分鐘煙火秀，襯映著彩虹橋，讓人看得目瞪口呆，如果待在觀賞區，施放地點只有約300公尺距離，煙火就近在眼前，彷彿在頭頂炸開般，由於距離實在太近了，拍照會發現煙火溢出畫面，只恨鏡頭不夠廣角。

今年的2019澎湖國際海上花火節( https://tour.penghu.gov.tw/fireworksweb/ )，在4月18日至6月27日舉辦，期間的周一、周四晚上9時，在馬公市觀音亭休閒園區都有煙火施放。

澎湖國際海上花火節除了煙火主秀，縣府首度出動200架無人機，進行科技燈光秀。現場還有科技水幕、創意燈光等展演。