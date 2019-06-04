影／澎湖花火節 超近距離煙火在頭頂炸開
澎湖國際海上花火節是澎湖代表性的活動，甚至被讚譽為「一生一定要看一次」、「華麗繽紛大勝101跨年煙火」。精采無冷場的15分鐘煙火秀，襯映著彩虹橋，讓人看得目瞪口呆，如果待在觀賞區，施放地點只有約300公尺距離，煙火就近在眼前，彷彿在頭頂炸開般，由於距離實在太近了，拍照會發現煙火溢出畫面，只恨鏡頭不夠廣角。
今年的2019澎湖國際海上花火節( https://tour.penghu.gov.tw/fireworksweb/ )，在4月18日至6月27日舉辦，期間的周一、周四晚上9時，在馬公市觀音亭休閒園區都有煙火施放。
澎湖國際海上花火節除了煙火主秀，縣府首度出動200架無人機，進行科技燈光秀。現場還有科技水幕、創意燈光等展演。
而澎湖國際海上花火節的緣起，始自2002年5月發生在澎湖外海的華航空難，重創澎湖觀光，該年度遊客人數銳減。為提振觀光，澎湖縣政府該年與華航於農曆七夕在漁人碼頭舉辦「千萬風情在菊島」活動，首次在澎湖呈現精采的高空煙火秀，十分成功。2003年活動地點改至觀音亭舉行，2004年擴大規模為「澎湖海上花火節」，至今已是澎湖縣具代表性的大型觀光活動。
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