獸醫合法調劑用人藥給毛小孩 衛福部、農委會明協商

2019-06-04 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為了讓獸醫合法使用人藥，衛福部、農委會、藥師、獸醫團體明天下午將在防檢局開會討論；防檢局表示，要解決寵物可能無藥可用的困境，雙方能事先提出溝通，並非壞事。

衛福部規定從明年起，所有用藥從出廠到銷售都要追蹤流向，若此問題不解套，獸醫將買不到供毛小孩使用的人用藥物；原本有共識是讓藥廠在人用藥物貼標籤「僅供獸醫使用」，讓獸醫得以合法取得，但藥師團體反對，認為獸醫不應直接向藥商購買人用藥，今天下午將召開記者會。

農委會防檢局長馮海東表示這是動保議題，很多國家都開放獸醫使用人用的藥物，防檢局也希望達到讓寵物有藥可用的目的。他說，透過會議大家一起來想清楚，也不排除可以修法，但是要能解決問題。

中華民國獸醫內科醫學會理事長翁伯源表示，藥商貼標籤，獸醫跟藥商購買、使用在動物身上，進出貨都有進出貨單、流向清楚，這樣「為什麼不行？」

翁伯源說，藥師團體堅持獸醫師不能直接跟藥商買藥，若要透過藥師購買，獸醫釋出處方籤跟藥局買，購藥證明如何能判斷是獸醫師開的？根據獸醫師法規範，調劑與處方都是獸醫師的權責，且藥事法是否有法源可以透過藥師賣藥給獸醫師，都是問題癥結。

翁伯源說，這是關係百萬寵物的用藥權利問題，若有台廠藥物還好，但若是原廠的藥物、單價較高的藥物，包括慢性病、抗凝血劑、癌症、心臟病、抗心律不整等藥物，在今年12月31日衛福部管制藥品流向後，藥廠就不再賣給獸醫。獸醫臨床治療只能使用替代藥物，若效果不好，屆時只能跟飼主說抱歉，不是不救毛小孩，是真的沒有藥物可以用。