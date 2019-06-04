嘉中視障生永不放棄追夢 錄取清大、獲總統教育獎

2019-06-04 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義高中應屆畢業生陳柏翰左眼看不見，右眼視力僅0.01，勉強只能看到5公分內的物體，但他努力不懈，去年得到總統教育獎，今年也錄取清華大學外文系，陳說，未來會持續在外語能力上精進， 最大的心願就是用自身故事，鼓勵更多身心障礙者，永不放棄，不要看輕自己，勇敢追尋夢想。

陳柏翰因早產造成視網膜病變，幾乎看不到，陳入學後，校方幫他申請外聘助理員，協助他上課，也安排在一樓的班級學習，平時導師也安排同學幫忙他行走，考試和書籍也都用放大字體，他不辜負大家的協助，一直都保持中上成績，並考取名校。

陳也學習音樂，並投入公益，受邀到各個學校、機構做生命教育的演講和活動，獲得保德信基金全國僅有8個名額的菁英獎，校方今天在畢業典禮表揚他，他的母親阮薏澐和導師陳桂瑩場到場受獎，也與有榮焉。

今年嘉義高中的畢業典禮以漫威的英雄世界為主題，一靠近樹人堂，便能看見廢墟風格的造景和荒廢的飛船，穿過拱門及隧道後，即可進入漫威的世界中，觀眾席中央有太空梭，大海報上的英雄則是融合漫威英雄和本校校長所創造出的嘉中英雄。

畢業典禮的表演結合了復仇者聯盟的劇情，讓漫威世界中的英雄穿越回到過去，拯救無法順利畢業的高中生，即將畢業的學子重新拾起高中三年的點點滴滴。