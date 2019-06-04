三總AI判讀心電圖準度九成 及時搶救心跳太慢的他

2019-06-04 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



AI人工智慧吹進醫界，國內各醫院開始朝向AI人工智慧醫院邁進，三軍總醫院「人工智慧暨物聯網發展中心」今正式成立，由臨床醫療人員發想，資訊部門提供人工智慧演算所需資訊軟、硬體技術，其中三總自行研發的心電圖AI判讀系統，在自動偵測準確度上已超過90％。未來將繼續發展其他醫療影像AI判讀、醫療病例AI判讀及物聯網資訊整合。

三總「人工智慧暨物聯網發展中心」今上午舉行剪綵揭牌儀式，三總院長蔡建松表示，三總運用人工智慧導入臨床各領域已行之有年，如心電圖AI自動判讀技術、胸部X光異常診斷、疾病分類輔助系統等，規畫於110年成立國軍影像及分析中心整合全國軍醫院醫療影像。期望藉由5G技術的導入及AI分析優點應用於臨床醫療，以AI輔助醫療、精準醫療及智慧醫院管理。

透過院內萬張心電圖訓練AI，設計出模型，醫療影像AI判讀速度快、準確率高。人工智慧暨物聯網發展中心執行長李家政表示，三總日前曾收治一名患者，到院時心跳過慢，肉眼判讀心電圖非常困難。若抽血檢查可能需要耗費許多時間，幸好有AI輔助，馬上判斷患者的心電圖模式就是高血鉀狀態，因血清鉀離子濃度超標，才會造成心跳太慢，得以立刻治療。

中心成立第一階段另一設置重點為醫療病例AI判讀，藉由AI文字分析的特性以及自然語言分析技術，導入醫師病歷系統或是病歷室相關分析系統。如出院病歷摘要，藉由AI判讀協助，自動進行國際疾病診斷編碼，避免年輕住院醫師進行病歷編碼作業時，因經驗不足使編碼準確度低，增加工作效率。