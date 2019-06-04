獸醫為寵物開人藥 藥師公會指濫用恐害到飼主

2019-06-04 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國寵物可能面臨無藥可用的困境。衛福部食藥署將於年底建立藥品追溯或追蹤系統，人用藥品的藥商可能不再能提供獸醫師使用人用藥品，而使用人用藥品的毛小孩治療恐將面臨困難。中華民國藥師公會全聯會表示，主管機關應要求獸醫師釋出寵物醫療處方箋，讓藥局藥師依法供應人用藥品，如此就能化解年底寵物無藥可用的困境。

中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會今日下午召開「消滅藥師/生及社區藥局，讓誰發大財？」記者會，獸醫使用人用藥品治療寵物議題是其中一大主題。

中華民國藥師公會全國聯合會秘書長曾中龍表示，寵物用藥礙於市場小，研發與製造都少，因此寵物生病時，的確有可能需要人用藥品來醫治。不過，農委會防檢局日前預告訂定的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」授權讓獸醫師可向藥商購買人用藥品，但這項規定牴觸法律位階更高的「藥事法」而遭監察院糾正，也才造成寵物即將無藥可用的困境。

曾中龍表示，獸醫為寵物使用人用藥品除了牴觸法令，還可能帶來其他影響。他說，藥師才是法定的人用藥品管理者，如果越過藥師，讓獸醫師可自行調劑人用藥品，一來獸醫師不會比藥師更了解人用藥品，二來可能造成未來醫師都不需要藥師，醫藥分業恐將崩盤。

醫藥分業崩盤會帶來另一個問題，就是人用藥品被濫用的機率大大提升，他說，當寵物生大病、生小病都開抗生素，可能導致細菌病毒產生抗藥性，為寵物把屎把尿的飼主若連帶被傳染，可能無藥可救。