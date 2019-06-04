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支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

眼睛出血以為是眼中風 其實眼睛不紅才最可怕

2019-06-04 12:06聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

醫師，我眼睛出血一大片，是不是眼中風了？」醫師表示，這通常是眼睛結膜下出血，沒有大礙，反而比較要擔心的不會痛而且突發的眼睛中風，特別是動脈阻塞時，只要超過90分鐘，就會對眼睛視力造成不可逆的傷害，但患者往往掉以輕心，就醫時都超過90分鐘，治療效果差。

一位60歲男子因左眼視力下降衰退來就診，其視力僅能在眼前2公分處才能看見自己手指，檢查發現其左眼黃斑部區缺血情況嚴重以致全部變白無血色，亦產生黃斑部浮腫，為視網膜中心動脈阻塞類型的眼底中風。

安南醫院眼科主任徐聖曜醫師指出，眼中風常見的是眼底中風類型，雖眼睛外表看來正常但視力卻明顯變差，表現症狀為突發性、無痛性，因視網膜血管堵塞故視力急遽喪失。動脈阻塞發生率比靜脈阻塞發生機率更低，但常見的眼白一大片紅，多半是結膜下出血，揉眼睛或是用力都可能發生，視力其實並不受影響，並非是俗稱眼中風的眼底中風情況。

徐聖曜說，當視網膜中央動脈血管一旦發生阻塞，視網膜內層的血液供應就會中斷，動脈的血流中斷超過90分鐘，就會造成視網膜神經層不可逆之損傷。

徐聖曜表示，視網膜動脈阻塞機會雖然比靜脈阻塞低，但對於視力的傷害卻更嚴重且無法回復，最令人擔心的是因為不會痛，所以病人來醫院就診時往往已經超過90分鐘了。

動脈阻塞型的眼底中風，眼底表現為視網膜水腫，由於血液供應被中斷，所以視網膜變成白色，黃斑區中心凹區的顏色表現則為「櫻桃紅」，有許多可能的原因會造成視網膜動脈阻塞，最常見原因是血栓及栓塞，危險因子包含高血壓、糖尿病、高血脂、動脈粥狀硬化及心臟瓣膜病變等，故當一旦發生視網膜動脈阻塞型眼底中風時，常常會導致無法復原的視力喪失造成終生遺憾，因此建議有高危險因子者最好要定期做眼底檢查，視力保健。

安南醫院一名患者左眼中風，右眼正常眼球呈現暗紅色。圖／安南醫院提供
安南醫院一名患者左眼中風，右眼正常眼球呈現暗紅色。圖／安南醫院提供
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安南醫院眼科主任徐聖曜醫師。圖／安南醫院提供
安南醫院眼科主任徐聖曜醫師。圖／安南醫院提供
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有三高危險因子應定期檢查眼睛避免眼中風。圖／安南醫院提供
有三高危險因子應定期檢查眼睛避免眼中風。圖／安南醫院提供
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安南醫院一名患者左眼動脈阻塞型眼底中風，眼球明顯因為黃斑部區缺血以致變白無血色。...
安南醫院一名患者左眼動脈阻塞型眼底中風，眼球明顯因為黃斑部區缺血以致變白無血色。圖／安南醫院提供
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