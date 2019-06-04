傳統習俗騙了你！端午節前蛇變多、但雄黃石灰沒用

2019-06-04 12:15 中央社 新北4日電



端午節前夕氣溫漸高，也讓捕蛇案件暴增。記者游明煌／攝影 分享 facebook

端午節前夕氣溫漸高，也讓捕蛇案件暴增，許多民眾也許求助坊間傳說的雄黃、石灰、鵝糞來防蛇入侵住家，但根據新北市動保處表示，這些東西實際上並無驅蛇效果。

端午將至，傳統上除了划龍舟、包粽子、掛香包艾草、正午立蛋等民間習俗外，還有「五毒醒，不安寧」等防蛇蟲害的說法。

新北市政府動物保護防疫處長陳淵泉接受中央社記者訪問表示，從年初以來，降著天氣逐漸轉熱，也開始進入蛇類現蹤的高峰期，根據統計，今年截至5月底已累計破千件的蛇類捕捉通報，數量驚人。

他表示，從1月到5月共受理1064件捕蛇案，其中，5月捕蛇案就多達近半數的429件，除了河濱公園及步道有蛇蹤驚嚇運動休閒民眾外，也有不少蛇進入一樓或透天厝等住家。

他表示，從小就有童軍老師或教官教導到野外露營時要先在營地周圍灑石灰驅蛇蟲，但根據實際操作情形來看，坊間傳說的雄黃、石灰、鵝糞等防蛇物品，實際上並無驅蛇效果，蛇類最怕的仍是人類。

他表示，捕蛇案暴增主因是蛇類進行捕獵及交配等生態活動，在野外，最好的防蛇作為就是打草驚蛇，用手杖、樹枝探路，以避免可能有遭蛇吻的危險。若不影響安全就不要驚擾蛇類。至於住家應是透過居家周遭的環境清潔維護，以降低蛇類被吸引而來的意願。

他表示，保持居家周圍的整潔、定期修剪花木，避免在室外堆放雜物、鞋櫃，都可降低蛇類前來躲藏的機會，不要將垃圾、廚餘放置於戶外或是設置水池等，以避免吸引鼠、蛙出沒吸引蛇類覓食，並在門下設置門檔或門檻，縮小門縫減少蛇類進入屋內的空間。

陳淵泉強調，逮到的蛇大部分是無毒，但仍有近1/3的是毒蛇案件，民眾不可不慎。除捕蛇案暴增，虎頭蜂等抓蜂案也增加，民眾若發現蜂窩應儘速通報，若在野外，民眾應避免穿太鮮豔衣服及噴香水等，以減少遭遇蜂群螫傷的機率。