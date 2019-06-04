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漸凍人醫學研究新突破 中研院發現預測發病與治療契機

2019-06-04 11:32聯合報 記者羅真╱即時報導

漸凍症是一種運動神經元退化的疾病，意識清楚的靈魂將逐漸被禁錮在難以動彈的身軀，英國物理學家霍金就死於這個疾病。中央研究院研究有了新突破，發現微型核糖核酸「Mir-17~92」可作為預測發病的生物標記，更可藉著提高漸凍小鼠體內的表現量來增進運動能力、延緩病程與延長壽命。

中研院今天發表這項近日刊登於國際期刊《細胞：幹細胞》（Cell Stem Cell）的研究，第一作者中研院分子生物研究所副研究員陳俊安、董盈岑博士與彭冠智博士出席分享，漸凍人協會也偕同病友到場聆聽。

陳俊安表示，俗稱為「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症，會讓運動神經元慢慢退化，有兩成五的病人從說話與吞嚥困難開始，另七成五的病人從從四肢無力漸漸變得無法行走、無法靈活運用雙手；他們最終只能躺臥輪椅，發病後平均壽命僅剩2到5年，多數患者死於呼吸衰竭。

陳俊安表示，中研院的研究有兩項新突破，第一個突破是發現，漸凍小鼠發病前，微型核糖核酸「Mir-17~92」表現量會大量下降，因而無法調控下游蛋白表現，才造成控制四肢肌肉的運動神經元退化凋亡。因此，「Mir-17~92」可作為預測發病的生物標記。

陳俊安表示，目前只知道有一成患者源於家族遺傳，另九成患者的致病原因不明。第二個研究突破是針對帶有「SOD1G93A」基因的小鼠作試驗，將牠們體內的「Mir-17~92」表現量提高，發現可以增進牠們的運動能力、延緩癱瘓時間，壽命也自145天延長至最高180天。換句話說，「Mir-17~92」有潛力能發展成基因治療標靶藥物。

中研院分子生物研究所副研究員陳俊安。記者羅真／攝影
中研院分子生物研究所副研究員陳俊安。記者羅真／攝影
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