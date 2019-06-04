腳痛難以行走 小心是肺部腫瘤引發

2019-06-04 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



40多歲王小姐去年開始有下背痛及腳痛的困擾，甚至疼痛到難以行走的狀況，到醫院求診，醫師檢查發現有多處脊椎壓迫性骨折，透過核醫骨骼掃描檢查出多處骨轉移，電腦斷層則發現有肺部腫瘤及肝臟轉移，但王小姐沒有抽菸的習慣，於是醫師幫王小姐轉診至台大醫院新竹分院治療腫瘤後，安排電腦斷層導引肺部腫瘤切片，以根據腫瘤的特性使用適當的抗癌藥物。

台大醫院新竹分院影像醫學部醫師柯維鈞表示，當病人肺部發現原因不明的組織，需要作病理切片檢查來確定其病因，以擬定正確的治療方式時，可運用電腦斷層導引組織切片術，電腦斷層導引肺部腫瘤切片是利用電腦斷層的定位與導引，經皮下穿刺把切片針引進病灶，切取組織樣本，進行病理檢查。

柯維鈞表示，因組織部位不同、病灶深淺大小不一而有差異，一般獲取足夠組織樣本的成功率約在69%至93%之間，假使無法獲得足夠組織或沒有取得病灶檢體，可能會安排第二次組織切片、或是採取其他方式切取樣本、也可能會短期先以電腦斷層追蹤變化。醫師會根據病患的狀況，選擇適合的替代方案處理，例如氣管鏡導引之組織切片術、施行胸腔內視鏡手術之組織切片、施行開胸手術之組織切片。

一般來說氣管鏡適合做靠近大支氣管的病灶，而遠離支氣管或靠近體表的病灶則適合電腦斷層導引，柯維鈞說明，若是運用外科手術進行之組織切片，則可以取得比較大量的組織或直接將病灶切除，但較電腦斷層及氣管鏡導引更加侵入。