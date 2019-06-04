諧星也能很會演！洪都拉斯從貨運司機到演員的戲劇人生

2019-06-04 08:58 聯合新聞網 文章提供／遠見



洪都拉斯。 圖片提供／遠見 分享 facebook 如果要提到2019年最受矚目的台劇，《我們與惡的距離》絕對在許多人心中留下難以忘懷的回憶，它不僅締造了許許多多的紀錄，也從社會中不同的立場悉心著墨，開啟了包容、對話，也有了更多的理解和關心──在劇中擔任畫龍點睛配角的「News哥」洪都拉斯，溫暖的思緒更成了令人感動的能量。

從節目開始播出至今，愈來愈多人看到他都會喊聲「News哥」，除了證明這部戲究竟有多紅之外，也是他從「葉教授」爆紅之後，再一次植入觀眾心底的鮮明人物。洪都拉斯笑說，「開播當下是我人生第一次這麼用心跟大家推薦這部作品，我想讓大家知道諧星也會演戲，因為女兒看完後還問我，『爸爸那真的是你嗎？』」

他說，節目的影響是全球性的，也激發了不同的討論，「我希望人們對任何事情不應該只是看片面，而是應該了解後面的『為什麼』，畢竟，輕易地論斷一個人或隨意貼上標籤，只會造成更無辜的傷害。」

自然的演技、真實又毫不做作的性格，洪都拉斯雖然在劇中身為一個旁觀者，但他串起了不同面向的能量、交織豐沛的情感故事──那行雲流水的演技，相信在觀眾眼底留下了撼動人心的漣漪。

從幕後自學 人生經歷就是演員訓練

令人驚艷的是，機械工程科畢業的他，求學的過程中和戲劇一點都沾不上邊，更不用說有受過任何表演藝術的薰陶，但他憑藉著對人生百態的觀察、起起伏伏的人生歷練，個性堅毅的他，活出許多人難以望其項背的人生道路。

退伍那年，洪都拉斯其實曾經有過一段短暫的上班族朝九晚五生活，但對於嚮往自由和挑戰性的他來說，一切只顯得單調且煩悶；因緣際會下，他有了到華視《連環泡》做幕後的機會，偶爾到幕前做做跑龍套的臨演，就愈來愈有興趣。

那時候老三台年代的《連環泡》，近乎是所有家庭茶餘飯後最重要的娛樂，「我在後台默默看著演員們一個一個的爆紅、一位一位簽約當藝人，就很嚮往那樣的機會。」

於是，洪都拉斯在那年內至少三次對王偉忠毛遂自薦，希望自己能有演出的機會，但卻不斷的被拒絕，他只好毅然決然離開這個沒有機會的圈子，在別的領域另覓契機。

做過各種工作 但從未怨天尤人

那些年，洪都拉斯做了各種不同的工作，從計程車司機、送報員、羊奶配送員、瓦斯行工人、搬家工人、擺攤小販、家具業務員等，最後是在貨運公司擔任司機才較為穩定。

他吃苦、耐勞，也很願意接受不同的考驗，縱使社會地位不高，也非常認真的看待每一份職業──當年的他還不知道，這成了他看盡人生百態和人情冷暖後，造就未來在舞台上最好的底蘊和歷練。

24歲那年，他毅然決然離開演藝圈，在職場跑跳了7年後，31歲時被澎恰恰邀請，回去圈內當他司機和助理。值得注意的是，洪都拉斯放下了當貨運司機時最豐沛的7、8萬月薪，轉做1萬8000元的助理，他笑說，「一開始就後悔了。」

寫劇本苦熬 靠模仿熬出一片天

由於司機工作危險性高，老婆一直很支持他轉行的決定，加上當時是《玫瑰之夜》、《鬼話連篇》最紅的時候，他希望自己也有再一次闖蕩的機會。

於是，靠著當助理時還不斷兼差、利用中午時間送便當、到慢慢熬出了自己有寫劇本賺外快的機會，洪都拉斯在因緣際會下，有了到綜藝節目舞台前模仿的機會。

如今，那些如假包換的葉教授、劉文聰、林真邑、湯尼陳等80多個經典角色，相信還活在許多6、7年級生的心中。

洪都拉斯分享，「模仿這門藝術，其實沒有什麼訣竅，就是一直多聽、多看、多試、不斷的練習，練到你自己覺得就是那個人的時候。」他說，「當時曾經讓爸爸還以為怎麼會有別人在家中時，讓我奠定了很大的自信心。」

有信心以後，模仿開始就更真實，他開始自己寫劇本、想情境、編故事，從每個角色之間會有的神情、態度、姿態做揣摩，再添一點自己的娛樂性、前後呼應的台詞，漸漸引起許多觀眾共鳴。

「雖然準備角色的時候很辛苦，但那種發酵的熱度和成就感，其實十分值得，特別是接到代言而賺入人生第一桶金時，那感動更是難以言喻。」

從舞台劇發現表演的真正魅力

在表演上駕輕就熟的他，坦言舞台劇從來不在他的人生選項中，更沒想過自己能演出舞台劇，甚至愈演愈充滿興趣。

2016年，他接演了舞台劇《同學會》，才有了這次《徵婚啟事》的機會。

《徵婚啟事》是戲劇國寶李國修的經典之作，結合華人重量級導演梁志民的編導，將國修老師的深情劇作，再度獻給所有喜愛劇場的朋友們。梁志民導演最初邀請洪都拉斯的希望，即是運用自己的特色來發揮詮釋。他在劇中飾演一名舞台監督，如何調度舞台上形形色色、接踵而來的狀況，並與所有演員進行戲外戲的思考對話，是這個角色必須具備的高明成熟度。

洪都拉斯說，其實一開始接到舞台劇的邀約時，他是非常婉拒的，直到王偉忠軟硬兼施地說服，他才點頭答應。他說，「人生有低潮，演得才會好。既然已經安逸了這麼多年，那就改變一下吧。」

從舞台劇和觀眾一起成長

從一開始演出舞台劇到現在逐漸駕輕就熟，洪都拉斯已經在舞台劇上有著獨一無二的韻味，他不僅在排練上下盡了許多苦工，也從不斷的反覆練習中，想像自己就是劇中角色，唱出他們最想讓觀眾知道的心聲。

他分享，舞台劇的最大魅力，其實在於跟觀眾的互動、現場的感受，「要哭、要笑，空氣是一起流動的，甚至若場內笑太久或完全沒有反應，演員都必須隨時變化，彼此是一起成長、在劇中學習。」

「在舞台上，走位、舞步、音樂、燈光都必須非常的有默契，也必須經過非常多的排練，正式演出時，甚至必須做到若不小心有任何錯誤，也不讓觀眾知道，以最逗趣的方式應對進退。」

洪都拉斯開心地說，舞台劇都有一定的質感，這也讓所有觀眾都能身歷其境，「當大家都能跟著劇情走動，是很大的挑戰，更有滿滿成就感，特別是能和觀眾感受那個表情、情緒，跟著角色共鳴時，是最感動的事。」

（作者／魯皓平 攝影／魯皓平 本文出自2019.06.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）