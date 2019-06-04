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日本腦炎感染者九成是成人 三大族群可考慮補打疫苗

2019-06-04 08:05聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，今年至今已有2例確診個案，專家表示，感染日本腦炎約有30%死亡率，且感染者有九成是接種過疫苗的成人，由於日本腦炎疫苗施打後並非終身免疫，疫苗保護力會隨著時間而消退，建議三大族群可考慮補打疫苗。

台灣疫苗協會理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，一旦感染日本腦炎發病的人，會造成約30%死亡率，倖存者會出現重度失能，如運動缺陷、痙攣、認知、語言障礙、頭痛，或輕度失能，如學習困難、行為困難等。

依照衛福部疾管署統計，日本腦炎案例年齡分布自1998年以後，有九成為20歲以上之成人，其中又以40歲~59歲這個區間的民眾是感染高風險族群。原因可能與未曾接種過疫苗、疫苗抗體消退等因素有關。

「幾十年前台灣有很多水稻田，成人每天都被幾十隻蚊子咬，不斷加強體內的免疫記憶，產生抗體。但現在因為農村都市化，越來越少有接觸到病媒蚊，體內的抗體反而下降了。」李秉穎說，隨著體內抗體下降，高齡長者可能是日本腦炎的高風險族群，今年國內第一例確診個案已60多歲，但也有可能因疫苗免疫力下降而再度感染日本腦炎。

目前沒有針對日本腦炎病毒治療的抗病毒藥物，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方式。李秉穎說，研究顯示，2000~2014年日本腦炎通報案例中，88%的患者曾接種過日本腦炎疫苗提醒民眾若有疑慮或可能有較高的感染風險，可以到醫療院所尋求醫師評估是否要補接種疫苗。

由於6、7月為日本腦炎感染的高峰期，流行期會一直延續到10月，李秉穎呼籲，以下三大族群可考量再次接種疫苗。包括：

一、未接種過日本腦炎疫苗者

二、疫苗接種史不全

三、計畫至疫區旅遊，如中國大陸、日本、泰國、馬來西亞等。

預防日本腦炎應避免在黃昏與黎明時分，於病媒蚊孳生地點活動；若無法避免，記得穿著淺...
預防日本腦炎應避免在黃昏與黎明時分，於病媒蚊孳生地點活動；若無法避免，記得穿著淺色長袖衣褲，塗抹防蚊藥劑。圖／疾管署提供
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疫苗日本腦炎死亡率

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