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吳德榮：今出門帶雨具 防曬又擋雨

2019-06-04 07:42聯合報 記者雷光涵╱即時報導

昨天鋒面北台灣時雨時晴，其他地區大致穩定，中午過後在熱力作用影響下，大台北地區有一陣較明顯的降雨；氣溫方面，各地高溫普遍在30至33度，台東大武有焚風發生，高溫達36.2度。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天台灣仍在不穩定的暖氣團內，白天不降雨時，天氣較悶熱。

吳德榮指出，今天滯留鋒仍在北部海面徘徊，不致直接影響。但台灣在不穩定的暖氣團內，西南風帶來局部短暫的陣雨；午後熱力的舉升作用，則會增強對流強度，主要在山區、也有擴展至部分鄰近平地的機率；應注意氣象局發布的特報。北部氣溫約24至34度、中部23至33度、南部24至35度、東部23至35度。

他說，周三到周五滯留鋒北移，台灣天氣熱、紫外線強。不穩定度稍降。不過午後熱力的舉升作用，仍有局部陣雨或雷雨的機率，大部分在山區及少部分鄰近平地。

但周六至下周一滯留鋒再度在北部海面徘徊，台灣大氣不穩定度又提高。

中央氣象局說，今天西半部地區有局部短暫陣雨，中午過後在熱力作用影響下，各地仍易有雷陣雨發生的機率，且山區較易出現明顯的雨勢，建議白天外出還是攜帶雨具備用，傍晚之後鋒面遠離，天氣將逐漸趨於穩定；氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度，沒下雨的時候感受悶熱，外出活動請適時補充水份並注意防曬。

中央氣象局建議白天外出還是攜帶雨具備用。本報資料照片
中央氣象局建議白天外出還是攜帶雨具備用。本報資料照片
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高溫吳德榮

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