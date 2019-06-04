玉荷包產量暴跌變高貴水果 水果攤商鼓足勇氣才敢進貨

2019-06-04 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



玉荷包是端午節前後的應景水果，屏東縣恆春鎮是全國最早採收的產區，往年恆春地區市場水果攤到處可見販售玉荷包，今年卻一攤難覓，好不容易發現一家，賣的卻是高雄市大樹玉荷包，攤商進的是小顆粒次級品，每斤售價高達130元，較去年漲了倍餘，婆婆媽媽直呼「太高貴」買不下手，攤商苦笑說：「都沒人敢進貨，還被同行笑傻，真是很有勇氣了！」

「玉荷包今年價超好，果農卻有無果可採的心酸！」恆春農會總事林順和說，恆春鎮是全台玉荷包荔枝最早採收產區，卻遇上暖冬產量暴跌近9成，在市場量少和消費者「嘗鮮」心理下，首批玉荷包在台北市拍出平均每公斤400元高價，頂級品更創下750元天價，零售價1顆約30元，之後維持在200至300元的高價區間，但果農實在無果可採，加上價格居高不下，在地人很難吃到在地產的玉荷包。

恆春果農葉明泉說，今年因暖冬開花不結果，玉荷包整體減產近9成，「堪稱歷年來最慘」，小顆粒次級品的比例也高，雖拍出超好的價格，但產量暴跌，今年所有人都虧損，還好有農業天然災害救助，稍稍彌補損失，很多人以為產地應可以買到便宜又新鮮的玉荷包，但今年都大失所望，主要是全台產量最大的高雄市大樹產區也減產七成，今年沒有平價玉荷包了。