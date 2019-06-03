吃冰啦! 好丘「山系」剉冰、冰沙 吃得到日出、雲海

2019-06-03 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



人氣貝果品牌好丘，除了推出各式軟Q手工貝果，去年首次推出的「山系剉冰」將於6/7強勢回歸。曾掀起一波搶拍熱潮的特殊造型冰，今年，好丘在粉絲熱烈詢問下，信義店將推出獨家山系剉冰「玉山、阿里山、陽明山、合歡山」；圓山店則推出山系冰沙「小玉山、小合歡」，讓今夏也有更不一樣的消暑選擇。

山系剉冰「阿里山」上使用全新配方，以台灣最美日出為設計概念，山頂上的蛋黃日出是香甜碳烤地瓜泥，圍繞雲海有仙草凍與鮮奶油，再搭配山腰的自製蜜芋頭塊；「玉山」則因常年覆雪、皎潔如玉得名，因此選用台灣最負盛名的夏季水果，豪爽地鋪上新鮮的愛文芒果與鳳梨，山腰間藏有白酒情人果及愛文芒果，山頂上覆蓋著酸甜金桔果凍；台北市的後山庭園「陽明山」舊名「草山」，選用低溫磨製的濃味茶粉厚蓋成為蔥鬱草原，加上煎茶凍、芝麻糊與白湯圓再現火山地形的冉冉雲霧；「合歡山」因四季如畫，食材以南投無毒玫瑰花瓣搭配香脆蘋果丁重現群山花毯，再點綴當季甜如蜜的荔枝鮮果與自製荔枝凍，最後在山頂覆蓋上點題的玫瑰果凍，在好丘獨創的設計之下，台灣山巒風景搖身一變，成為最在地的沁涼風味。