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空汙不只傷肺 研究：還會讓動脈硬化

2019-06-03 19:34台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

心血管疾病跟空汙有關！身體中的膽固醇累積過多會造成動脈硬化，美國水牛城大學助理教授王梅近日還發現，如果人體吸收太多空氣中有害的臭氧，也會提高罹患動脈粥狀硬化等心血管疾病罹患的機率，這是流行病學首次發現心血管疾病跟臭氧有關，不過研究團隊還不確定相關的作用機制。

根據《今日醫學網》報導，以往動脈硬化可能是因為高血壓、膽固醇過高、吸菸等原因形成，不過這篇研究指出，空氣汙染可能也會是造成動脈硬化的原因。臭氧具有強烈的刺激性，吸入過量對人體健康造成危害。之前發現會刺激和損害深部呼吸道，並可損害中樞神經系統，對眼睛有輕度的刺激作用。

王梅的研究團隊平均花了6年的時間，在6個不同地區追蹤6千多位沒有心血管疾病的正常成人（45-84歲），他們利用統計發現，如果該區的臭氧濃度越高，當地居民的頸動脈厚度也會比較厚。

不過該團隊表示，目前還無法找到為何吸太多臭氧，就會提高動脈粥狀硬化的機率的原因，團隊表示會就此結果做更多流行病學的實驗，試圖找出背後的原理。由於過去認為心血管疾病主要跟肥胖有關，他們也對於這次實驗的結果感到好奇。

另外，根據《健康線》的報導，空汙還會造成睡眠窒息，甚至連心理因素也會受到很大影響。透過研究，人類逐漸發現空汙對人體的影響比以往想像還要廣泛，因此人類需要更積極解決空汙的問題，避免人類身體受到更多我們甚至不了解的傷害。

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心血管疾病膽固醇睡眠

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