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每天都熬夜怎麼辦？5招教你恢復元氣 熬夜後仍閃亮現身

2019-06-03 18:02聯合報 記者劉小川╱即時報導

熬夜之後，需要更多方式來回復元氣，來看看有哪些方式。圖／摘自pexels
熬夜之後，需要更多方式來回復元氣，來看看有哪些方式。圖／摘自pexels
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大家都知道熬夜非常的傷身體，也是現代的文明病，還會讓身體跟臉更快地老化，但很多時候因為工作緣故、交際原因、玩手機讓自己無法自拔、不可抗拒熬夜的問題。當然還是不建議熬夜，來看要怎麼讓熬夜後的身體，可以快速的恢復元氣，讓傷害降到最低。

1、早起洗個熱水澡

工作熬夜久了可能會讓血液循環變得不順暢，導致四肢僵硬，也許現在還沒症狀，老了就會有一堆小問題出現，不可不忽視，而早上起來洗個熱水澡，有利於幫助血液循環，舒緩僵硬的四肢，還可以讓你的頭腦更清晰，但切記一定要把頭髮吹乾了再出門，以免感冒。

2、好好吃個早餐

熬夜的人通常不會早起，所以大部分都會忽略早餐的重要性，但還是希望調整一下鬧鐘，再好好起床，吃個營養的早餐，牛奶、豆漿、五穀雜糧粥，再搭配些水果，讓身體有能量供給一整個早上的能量，讓頭腦思維更清晰。

3、熬夜之後需要更多的休息

熬夜之後，如果隔天還要正常上班，此時工作量又大，就學著慢慢的運作，因為過勞後的自己，容易讓血壓升高，反而會危害身體，所以還是不要太常熬夜，影響到工作的效率。

4、多喝水、多吃水果

熬夜的隔天，最好多吃些富含維生素的食品，現在便利商店也很方便取得，所以這樣的方式，可以讓身體更快的恢復元氣，而多喝開水，少喝茶跟用咖啡提神，這樣才能讓自己避免晚上又睡不好，形成了惡性循環。

5、養成睡午覺的好習慣

就算是只睡3分鐘也好，也抵過睡睡醒醒的2小時來得有意義。如果真的沒有什麼睡意，就閉目養神吧！習慣性熬夜的人，趁著這樣的空檔，讓自己回復元氣，才能不停給自己的身體充電，雖然只是短短的時間，也不要放過。

提醒：不要周而復始的熬夜

通常熬夜壞習慣的人，總是告訴自己，我隔天一定要早睡的話。但通常，到了要睡眠的時間，那些周邊的事情總是不放過自己，雖然睡覺也不一定，非要睡到8個小時才健康，但還是奉勸好好的睡一覺，才對身體的健康有幫助。

首先要養成規律生活、規律飲食的習慣，在房間也不要裝設電視，若是住在套房的房間，就拿塊布把電視遮著，眼不見為淨。因為通常周邊的事物會影響到自己睡眠的習慣，電視遙控器就在手邊、床頭櫃上，不由自主地就想轉動頻道，手機也是開了之後，社群網站就忍不住關心朋友，戒掉這些壞習慣，才能讓生活更規律。

不良的生活習慣，讓自己隔天上班都失去動力。圖／摘自pexels
不良的生活習慣，讓自己隔天上班都失去動力。圖／摘自pexels
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養成好的生活規律模式，才能讓身體健康不亮紅燈。圖／摘自pexels
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熬夜

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