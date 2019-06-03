百歲仁醫楊思標熱愛醫學工作 「不可能退休」

2019-06-03 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



俗稱「肺癆」的結核病曾高居國人十大死因之首，台灣大學附設醫院前院長楊思標，為台灣結核病診治、防疫與研究傳承打下基礎，大幅改善國內流行情形，更曾救活其他醫師一致認為不可能救回的病人。過去三十年來，楊思標每周從台北搭乘火車赴花蓮慈濟醫院，指導年輕醫學生判讀胸腔X光片，直到去年夏天中風為止；但現在他精神體力一恢復，仍赴台大醫院研究室整理教學檔案。

楊思標曾說要在一百歲時退休，屆時要好好放鬆、到台灣各處走走看看。不過明日將滿百歲的他，今在慈濟人文志業中心為他舉辦感恩會上表示，「退休是不太可能的事」，熱愛醫學工作的精神令全場動容鼓掌。

花蓮慈濟醫院副院長暨影像醫學部主任吳彬安表示，楊思標是胸腔醫療領域專家，對於肺結核、塵肺症、肺癌醫療都有卓越貢獻，像在礦區田調研究肺塵病並提出台灣首份職業病研究、檢查出台灣第一例肺癌患者等。「他的胸腔X光片判讀能力在今天的眼光看來依然高超，甚至比影像醫學部醫師厲害，單從X光片中的蛛絲馬跡就能有好的診斷，值得晚輩學習」。

過去三十年來，楊思標每周四晚上從台北搭普悠瑪號赴花蓮，周五早上八點準時參加花蓮慈濟醫院胸腔科與影像醫學科合作的討論會，指導年輕醫學生判讀胸腔X光片。

吳彬安表示，楊思標以行動向學生強調，即使當代有了電腦斷層、核磁共振檢查，X光片判讀仍是醫師最基本的功夫，特別是新式檢查費用昂貴，且在偏鄉地區缺乏設備，更需要擁有扎實判讀基礎的醫師為病人服務。

楊思標把病人放在第一位，病人有目共睹。十五年前，才國中二年級的花蓮少女楊曉涵突發性地高燒、咳血，陸續在多家診所與醫院求醫卻查不出病因，最後在花蓮慈濟醫院確診為肺結核，但醫護人員束手無策，並告知家屬可以提前替她準備後事。

楊曉涵與母親盧素金今日出席感恩會，母女談起那段經驗仍驚恐落淚。盧素金說，當時聽聞有位肺結核醫療權威每周五會到花蓮慈濟醫院教學，那人就是楊思標，於是那周她跑到楊思標的研究室外跪求救救女兒。