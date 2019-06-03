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手搖飲糖量高 一杯下肚糖量超出每日建議值

2019-06-03 17:47聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

台灣是手搖飲王國，但含糖手搖飲的標示，真的代表你喝下肚的糖量與熱量嗎？董氏基金會調查大台北地區22個常見連鎖手搖杯品牌、55間販售店面，調查169款品項，發現飲料實際含糖量標示並不明確，其中含糖量最高的一款手搖飲，一杯500ml含糖量高達86克。

營養師表示，高糖食品會造成慢性病等隱憂，呼籲民眾盡量喝白開水，如果真的愛喝手搖飲，也應以無糖、低糖飲優先。

中研院日前公布最新研究，證實「癌王」胰臟癌與高糖飲食有關，建議民眾要「少糖」飲食，就能有效預防胰臟癌；而依照衛福部食品藥物管理署規範，手搖標業者需在其店面明顯處，註明飲料的全糖添加量和熱量。

董氏基金會去年五至六月調查便已發現，手搖飲業者的標示，幾乎皆不包含食材配料，例如果漿、粉圓、紅豆等，使含配料飲料的實際糖量與業者標示數值差距可達2.9倍。

董氏基金會今年一至三月再度隨機抽樣大台北地區市售手搖飲，並送至專業檢驗機構檢測含糖量，發現改善幅度仍有限，其中含糖量最多的是一款蜂蜜檸檬蘆薈，一杯500ml含糖量高86克；標示差距大的例如一款540ml的紅豆珍珠鮮奶茶，一杯實際含糖量約40g，但業者標示含糖量為18g，實際數據相差了2.2倍。

董氏基金會營養師尤宣文指出，食藥署僅規範飲品部分須標示，業者通常沒有把「加料」的糖量及熱量也納入，使得民眾實際吃下肚的和認知上的含糖量有不小差距。

衛福部國健署建議每日攝取2000大卡的成年人，一日糖量攝取應在50克以內，世界衛生組織則建議每日攝取在25克以內，但此次調查發現，不少全糖手搖飲含糖量，只要一杯就會超標。

尤宣文表示，高糖飲食對健康造成的負面影響包括皮膚老化、血糖不穩、代謝下降，進而會造成三高等代謝疾病、肥胖，而血糖不穩也容易造成情緒不穩等問題，除建議業者在標示上要更明確，也要納入珍珠、椰果等配料含糖量與熱量，或是開發更多低糖飲品，也呼籲民眾盡量避免含糖飲、多喝白開水，如果真的想喝，也應該控制在一至二周喝一次，或是點低糖、無糖飲較佳。

董氏基金會呼籲手搖飲落實標示，以免民眾不知喝下多少糖分。記者劉嘉韻／攝影
董氏基金會呼籲手搖飲落實標示，以免民眾不知喝下多少糖分。記者劉嘉韻／攝影
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