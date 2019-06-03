別當自己世界中心！台大教授送畢業生4護身符

2019-06-03 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台大6月1日舉行畢業典禮，台大社會系同日也舉行小畢典，由社會系教授藍佩嘉致詞。藍佩嘉在致詞中送給畢業生四個社會學的護身符，全篇講詞也讓在場學生動容。

藍佩嘉說，她在社會系過去八年來開授「社會心理學」必修課程，每年期末作業都請同學回顧親子關係與童年經驗，並且回答以下問題：你的父母（或其他主要照顧者）來自怎樣的階級背景，對於他們的教養方式有何影響？又形塑了你怎樣的秉性與機運？

她說，這堂課修課人數在90到120位間，每年她都大略統計同學們家庭背景的分布。平均來說，有一半以上來自於典型的中產階級家庭，但也有一半是所謂的「第一代大學生」，父母沒有機會唸大學，有些透過做小生意改善了經濟處境，也有一定人數的學生，來自勞工階級的背景，他們的父親是黑手、司機、作業員，他們的母親是店員、菜販、清潔工。

藍佩嘉對畢業生說，如果是家裡的「第一代大學生」，應該感到非常驕傲，因為你的努力突破了結構的限制。駱明慶、林明仁等學者利用台大校務資料或是全國的稅務資料，都發現親代的收入、資產愈高，教育支出也越高，而子代越容易就讀公立大學、頂尖大學。不論是在過去獨尊聯考的時代，或是多元入學的管道，都出現類似的現象。

她說，但這些學生也不要忘記，在成長過程中，受到學校老師及其他社會的善意支持。許多來自階級弱勢家庭的同學告訴她，因為遇到一位相信他的老師，因為未婚姑姑的細心呵護，讓他們接觸到更豐沛的教育資源與發展機會。當這些同學穿越階級界線或是跨過城鄉差異，來到台北、台大求學，這樣的經驗往往帶來許多非預期的文化衝擊，她想告訴他們，這些不安全與挑戰所培養出的韌性與彈性，在未來都會成為人生裡豐碩的養分。

對中產階級家庭出身的同學，她提醒，雖然他們一定也很努力，但是有很多像他們一樣努力的人，並沒有類似的機運，因而在遇到某個瓶頸時滑落了。她請他們記得，形式上的「公平」，並不是實質的平等。

藍佩嘉說，在台大教書、讀書，其實未必會成為「人生勝利組」，但無疑是教育制度中的得利者；所享有的資源與特權，應該讓他們在未來承擔更多的社會責任，而不是用來譏笑別人分數或薪水比較低、排除沒有機會的人。她說，在社會學的課堂上，一再強調「同理心」是一種重要的素養能力，這不是要你同情不幸、可憐弱勢，而是能夠透過分析與比較，看穿結構與社會不平等的作用，進而反思自身的限制與盲點。

她說，菁英資源和階級優勢提供了他們社會流動的入場券，但這樣的位置也構成視野的阻礙，看不見人們差別的處境、容易掉進個人主義的陷阱，甚至偏執於單一、扁平的評價標準。拉開距離觀察自己所站的位置，才可以看到更立體的社會圖像。不要把自己當作世界的中心，而要透過世界來認識自己。

她說，在畢業生航向下一階段的人生旅程前，想送給大家四個社會學的護身符，希望它們在未來的道路上陪伴他們，就像她時時提醒自己：

首先，帶著做田野的勇氣體驗起伏的人生。

她舉例，十多年前她開了一場小型眼部手術，當醫生剝開我的角膜、完全沒有光的那一刻，她感到極端恐懼，卻突然想到可以這樣鼓勵自己：「就當作在做田野觀察好了！」瞬間她勇氣充滿，細心「觀察」（雖然看不到）醫生說話的口氣與動刀的方式，好像回去可以寫兩頁田野筆記。

她告訴畢業生，未來的人生絕對比統計考試、研究法團體報告來得困難許多，一定會犯大大小小的錯誤，經歷失敗與挫折，希望大家都能帶著做田野的心情來面對人生，不論研究發現為何，過程本身便是重點。

第二是，懷著好奇心擁抱多元、不確定的世界。

她說，不安全與不確定已成為當今世界的常態，產業與科技日新月異，全球與在地交互影響。大學教育能提供的，不是人生的地圖或說明書，而是探索的羅盤與工具箱，希望大家能視不安全與不確定為改變與創新的契機，不斷質疑單一框架或二元分類。

第三個護身符，是時時反思自己，重建結構的磚牆。

藍佩嘉說，過去有些同學跟她說，社會學學得越多，越感到無力。課堂上談到的問題，父權、種族歧視、階級不平等，感覺都是無力改變的巨大結構。她提醒大家記得，我們從來不是自外於「結構」，我們就是「結構」的一部份。如果結構像是一道牆，這道牆之所以被築起，是因為每個人都貢獻了一塊磚，也就是說，結構之所以延續再生產，是因為人們在日常生活中習焉不察地「做性別」、複製種族刻板印象、漠視階級不平等。牆既然是人們打造的，當然也就可以由人們拆除、重建。改變絕非一蹴可幾，但絕對是可能的，讓我們一塊一塊磚頭地來吧。

最後，藍佩嘉提醒大家能夠溫柔地對待自己、扶持他人，做一個凝聚社會的照護者。也許有一天你會成為父母，或者，你會用其他的方式來共同拉拔下一代的孩子，希望他們都能成為更好的照護者，滋養自己，也扶持他人。

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