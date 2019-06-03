飲料含糖要標明 配料也要算進去

2019-06-03 17:03 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



董氏基金會呼籲，手搖杯含糖量要確實標明，消費者也要減少含糖飲料攝取。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報 分享 facebook 手搖杯糖份需要標示清楚！董氏基金會3日發布調查報告顯示，市面上含糖飲料的糖分多數過高，但標示上的糖量卻多沒有標示清楚，而且整杯飲料並沒有加入配料的糖量。基金會呼籲民眾，一天中如果攝取太多糖，除了肥胖以外，還會影響情緒跟專注度，因此要多喝水、少喝手搖杯或降低糖量跟配料，讓自己更健康。

董氏基金會食品營養中心組長潘紀倫表示，食藥署雖規定手搖杯業者須註明飲料的全糖添加量及熱量，但標示不包括食材配料（蘆薈、珍珠、粉圓等），因此加越多配料，飲料的含糖量會比原來還要高，消費者在不知情的情況下攝取太多糖會造成身體負擔，她呼籲食藥署藥完善規範，讓消費者有選購判斷依據。

「雖然很多業者現在都有標示飲料跟配料的含糖量，不過他們也有發現業者的標示不正確。」董氏基金會執行長姚思遠提到，有加配料的飲料熱量反而比沒加的還要低，但是配料在製作的過程其實都會製造多餘的糖，或是配料本身就含有很多糖，他提醒業者要標示正確，不要欺騙消費者。

基金會營養師尤宣文說，成人每天需攝取的糖量約為50克，但很多手搖杯1杯就會超標，而且根據調查，高達9成的國中生及8成的大人每周至少會喝1杯手搖杯，如果攝取太多糖，除了心血管疾病外，也會有心理層面的影響。她建議民眾，如果要降低糖量攝取，戒掉手搖杯就是最好的方式，還要多喝水。

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