親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

年助800燒燙傷者重回社會 陽光基金會經費告急

2019-06-03 17:02中央社 台北3日電

陽光基金會一年幫助約800名大面積燒傷患者進行生活、心理重建，但近年捐款金額降低，今年所需的新台幣4500萬元經費僅募不到1成，呼籲善心民眾一同幫助燒燙傷患者重回社會。

接受陽光基金會服務的阿惠，一年半前在山上發生意外，全身高達80%燒燙傷，燒到胸部都見骨，送醫後一度失去生命跡象，在加護病房治療75天後幸運逃過死劫。

雖然撿回一命，但因燒傷後整個五官都變了，她回憶，第一次從手機螢幕的反光看到自己的臉不禁嚇哭，光是接受自己外觀就是一大考驗，行動上也只能以輪椅代步，吃飯、如廁都得靠家人協助，出院後迎接她的是又苦又挫折的復健之路。

為了重新學習自理生活，她入住陽光基金會的住宿機構，往返台北重建中心復健，白天她含淚忍痛復健，夜裡她則強忍著燒傷後全身刺痛搔癢的不適，積極思考明天要怎麼做才能讓自己更好。

一年半以來，她除了積極復健，也在治療師協助下，學習用幼童雙邊握把的吸管水壺喝水，用奶瓶刷替自己的背擦乳液，甚至能自己曬衣服、洗衣服，也能靠自己的力量踏上一開始難以跨越的階梯。

陽光基金會表示，燒傷患者從傷口癒合到疤痕穩定至少需要1到2年時間，但生理上的疤痕穩定後，隨之而來的是後續就業、社會適應問題，以及不知何時才能痊癒的心理傷疤，需要親友、社工、治療師、社會大眾不間斷的耐心陪伴與支持。

根據陽光基金會預估，今年燒燙傷患者所需經費約4500萬元、服務約800名燒燙傷患者，提供燒傷專業復健訓練、心理重建、經濟援助等服務，但近年民眾捐款金額降低，截至目前僅募不到1成，呼籲社會善心人士踴躍捐款，幫助他們早日康復重返生活常軌，可洽捐款服務電話（02）2507-8006分機511洪小姐或上網https://ppt.cc/fmmQrx捐款。

復健患者捐款

相關新聞

熊粉們看過來！台日三熊齊賣萌 華航三熊友達號彩繪市電即日起開駛

2019-06-03 16:34

珠穆朗瑪峰VS瑞芳劍龍稜 網友：就差高度與積雪了

2019-06-03 15:51

婚喪喜慶訂席辦桌定金最多收兩成 新制最快10月上路

2019-06-03 15:16

故宮南院即將啟動BOT？ 故宮澄清：現階段無此計畫

2019-06-03 14:40

文筆「了得」 楚才盃六和77人獲獎

2019-06-03 17:32

登革熱群聚再增三例 都在高雄市三民區

2019-06-03 17:31

飲料含糖要標明 配料也要算進去

2019-06-03 17:03

願景／新光大小筆友計畫 為弱勢孩童打造甜點烘焙夢

2019-06-03 16:11

茶水裡有蟑螂，這家米其林餐廳卻讓顧客笑著用完餐...揭背後關鍵服務3心法

2019-06-03 15:41

不用飛去日本 台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 15:33

今日你最旺！台彩全新「刮刮樂」 祭500萬高額獎金

2019-06-03 15:26

從理髮廳到音樂廳的動人美聲－克利葛斯特姆

2019-06-03 15:17

嘉義客運易主高雄客運 名稱、經營模式都不變

2019-06-03 14:43

石虎、環頸雉領航 動物列車2.0南港啟程

2019-06-03 14:15

董氏調查：市售含糖飲熱量 標示與實際差很大

2019-06-03 14:14

老派零食之必要

2019-06-03 14:13

風格野餐 道具一次打包

2019-06-03 14:09

13縣市用光春遊團體補助 觀光局：可移撥自由行經費

2019-06-03 13:12

北部東北部有局部大雨發生機率 東南部恐焚風

2019-06-03 11:59

世衛選株延遲 今年公費流感疫苗11月底才開打

2019-06-03 11:53

端午連假6月7日 國道平鎮系統南下匝道封閉1天

2019-06-03 11:31

三顆蛋的三重享受 流瀉而下的金黃蛋汁太晚來就吃不到

2019-06-03 11:11

一場大雨沖出滿滿廢棄物 環保署回應了

2019-06-03 11:08

台鐵及林務局推出里山動物列車2.0 傳達動物保育理念

2019-06-03 11:05

超萌石虎領軍 里山動物列車2.0南港啟航

2019-06-03 10:52

羊憶蓉隨筆 照見台灣解嚴30年

2019-06-03 10:50

木棉花絮飄散 醫師建議敏感族群戴口罩自保

2019-06-03 10:50

3、4月發票特獎19張破紀錄 千萬特別獎也開出18張

2019-06-03 10:12

他的哈密瓜一株僅一果 種出極品風味更勝日本瓜

2019-06-03 10:05

端午粽香傳愛心 企業志工探視獨居長者

2019-06-03 09:57

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:13

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 09:06

彷彿踏入舊香港的復古年代 好酒好菜好好聊

2019-06-03 09:04

2歲男童誤吞硬幣 媽媽急挖卻越陷越深

2019-06-03 09:00

彭啟明：端午連假很炎熱 關注典型梅雨鋒發展

2019-06-03 07:44

午後注意劇烈天氣 吳德榮：周日梅雨季第五道鋒面逼近

2019-06-03 07:15

罕病20／當人生勝利組爸媽遇見罕病天使小孩

2019-06-03 07:09

這七個有科學認證的習慣 讓你健康不怕老

2019-06-03 07:09

降雨洗去汙染物 今全台空品大致良好

2019-06-03 05:01
看更多

熱門文章

端午連假天氣 氣象局一張圖讓你秒懂

2019-06-02 17:43

白髮夫婦麥當勞約會 老伯深情趴望感動萬千網民：50年後也要這樣

2019-06-03 10:08

超正新娘穿台灣品牌禮服！周董、昆凌甜蜜現身郎朗婚禮

2019-06-03 12:07

午後注意劇烈天氣 吳德榮：周日梅雨季第五道鋒面逼近

2019-06-03 07:15

唐綺陽星座運勢週報：天秤有升官機會 白羊財運旺

2019-06-03 07:36

深信吃鳳梨改善飛蚊症 50歲婦引發胃炎狂吐

2019-06-02 19:13

挫咧等！高雄爆發登革熱群聚 台南這項數值是去年4倍

2019-06-02 16:26

總是朋友間的「愛情大師」　自己卻談起「嘴砲式戀愛」，夠深刻了解愛情的人才懂！

2019-06-02 23:04

這七個有科學認證的習慣 讓你健康不怕老

2019-06-03 07:09

今各地時雨時晴、午後易有大雨 高溫恐破34度

2019-06-03 04:44

AI醫療時代 醫學工程雙專長夯

2019-06-02 23:40

嘉義客運易主高雄客運 名稱、經營模式都不變

2019-06-03 14:43

每日星座運勢／獅子發揮組織領導力 虛榮心獲滿足

2019-06-03 00:00

一場大雨沖出滿滿廢棄物 環保署回應了

2019-06-03 11:08

彭啟明：端午連假很炎熱 關注典型梅雨鋒發展

2019-06-03 07:44

LINE群組助長 非典型計程車難查

2019-06-03 00:24

蔬食主義、肉肉控都能吃！純素「未來肉排」V Burger進駐微風

2019-06-02 19:27

珠穆朗瑪峰VS瑞芳劍龍稜 網友：就差高度與積雪了

2019-06-03 15:51

普悠瑪案向日商求償遭打回票 林佳龍：將展開訴訟

2019-06-02 12:12

木村拓哉曬敗家戰利品 網友歪樓推文：帥哥，褲拉鍊有拉好嗎？

2019-06-03 12:55

【她們的世界】陳姵穎／姚以清，「花時間」感受當下的美好

2019-06-03 06:00

罕病20／當人生勝利組爸媽遇見罕病天使小孩

2019-06-03 07:09

端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6月7日開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10

4月外國觀光客來台人次首度破百萬 陸30萬餘人次最大宗

2019-06-02 17:18

醫病天地／胃造口灌食 病人保自尊

2019-06-02 23:58

茶水裡有蟑螂，這家米其林餐廳卻讓顧客笑著用完餐...揭背後關鍵服務3心法

2019-06-03 15:41

世界自行車日 交長：32億升級環島自行車道

2019-06-03 00:24

端午連假6月7日 國道平鎮系統南下匝道封閉1天

2019-06-03 11:31

2歲男童誤吞硬幣 媽媽急挖卻越陷越深

2019-06-03 09:00

婚喪喜慶訂席辦桌定金最多收兩成 新制最快10月上路

2019-06-03 15:16

醫工風潮 從救人一命到「發明救人機器」

2019-06-02 23:45

他的哈密瓜一株僅一果 種出極品風味更勝日本瓜

2019-06-03 10:05

好羨慕！統一發票開出18張千萬獎 200萬獎19張

2019-06-03 11:59

世衛選株延遲 今年公費流感疫苗11月底才開打

2019-06-03 11:53

跨界醫成立生技公司 換角度找到價值

2019-06-02 23:47

北投飯店搶客 正餐、下午茶大放送

2019-06-03 01:41

3、4月發票特獎19張破紀錄 千萬特別獎也開出18張

2019-06-03 10:12

超萌石虎領軍 里山動物列車2.0南港啟航

2019-06-03 10:52

跨界風吹向醫界 陳階曉研發腦部導航機器人

2019-06-02 21:47

影／4米長抹香鯨魂斷宜蘭海邊 今年以來最大隻

2019-06-03 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top