減塑愛地球 「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精」為環保盡份心力

2019-06-03 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



隨著社會進步，現代人對環保議題愈趨重視，「減塑」更成為時下最夯議題。消費大廠聯合利華從源頭做起，推出全新「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精」，瓶身選用100%再生塑料製作，搭配同樣使用再生塑料瓶身的淨七代（Seventh Generation）家庭清潔用品及即將登台Love Beauty & Planet 個人洗護用品，貫徹環保愛地球理念。

「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精」講求天然健康，不添加磷、螢光劑、漂白劑及色料等化學成分，使用天然酵素瓦解污漬。外觀環保瓶身，等同4個回收牛奶空瓶（930ml）製成，相較原生塑料可減碳80%，一年減碳近80噸，相近於一台汽車環島288圈的碳排放或少用40根吸管，6月10日門市同步販售。

歡慶新品上市，白蘭攜手大豐打造「白蘭環保洗衣日」活動，8月開始每週六限定，如8月10日、17日、24日及31日，消費者持4個牛奶瓶空罐（瓶身需有2號回收標誌），前往全台大豐回收站，現場抽出「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精除菌除螨2.4kg」與多項好禮，每日抽獎限100名，數量有限，抽完為止。