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減塑愛地球 「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精」為環保盡份心力

2019-06-03 16:50聯合報 記者徐力剛╱即時報導

隨著社會進步，現代人對環保議題愈趨重視，「減塑」更成為時下最夯議題。消費大廠聯合利華從源頭做起，推出全新「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精」，瓶身選用100%再生塑料製作，搭配同樣使用再生塑料瓶身的淨七代（Seventh Generation）家庭清潔用品及即將登台Love Beauty & Planet 個人洗護用品，貫徹環保愛地球理念。

「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精」講求天然健康，不添加磷、螢光劑、漂白劑及色料等化學成分，使用天然酵素瓦解污漬。外觀環保瓶身，等同4個回收牛奶空瓶（930ml）製成，相較原生塑料可減碳80%，一年減碳近80噸，相近於一台汽車環島288圈的碳排放或少用40根吸管，6月10日門市同步販售。

歡慶新品上市，白蘭攜手大豐打造「白蘭環保洗衣日」活動，8月開始每週六限定，如8月10日、17日、24日及31日，消費者持4個牛奶瓶空罐（瓶身需有2號回收標誌），前往全台大豐回收站，現場抽出「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精除菌除螨2.4kg」與多項好禮，每日抽獎限100名，數量有限，抽完為止。

聯合利華台灣香港總經理何盈德表示，聯合利華為全球消費日用品領導企業，應從循環經濟角度減少塑膠使用，並促進再生設計，讓地球更美好。何盈德進一步表示，白蘭陪伴國人走過近半世紀時光，從最早的無磷成分到環保補充包等設計，皆創下跨時代紀錄。全新洗衣精強調在地生產，瓶身100%使用再生塑料，為台灣生態環境盡一份力。

「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精」提倡減塑愛地球主張。圖／聯合利華提供
「白蘭4X酵素極淨超濃縮洗衣精」提倡減塑愛地球主張。圖／聯合利華提供
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聯合利華台灣香港食品、茶與家庭用品行銷總監鄧鈞璟、聯合利華台灣香港董事總經理何盈...
聯合利華台灣香港食品、茶與家庭用品行銷總監鄧鈞璟、聯合利華台灣香港董事總經理何盈德（由左至右）親臨現場。圖／聯合利華提供
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「淨七代」家庭清潔用品外包裝使用100%再生塑料製作。圖／聯合利華提供
「淨七代」家庭清潔用品外包裝使用100%再生塑料製作。圖／聯合利華提供
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「Love Beauty and Planet保加利亞玫瑰染燙修護洗護髮」7月1...
「Love Beauty and Planet保加利亞玫瑰染燙修護洗護髮」7月15日在台上市。圖／聯合利華提供
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