熊粉們看過來！台日三熊齊賣萌 華航三熊友達號彩繪市電即日起開駛

2019-06-03 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



三熊友達市電粉紅色及黃色漸層車身，看起來相當搶眼。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 熊粉趕快看過來！中華航空三熊友達號彩繪機推出已滿2周年，今年與熊本縣廳合作彩繪市電，6月3日在熊本交通廳附近舉行剪綵儀式，台日超級明星熊本熊、喔熊、高雄熊一同現身，現場吸引不少熊粉前來拍照留念。

華航三熊友達號彩繪機由中華航空、交通部觀光局以及高雄市政府觀光局、日本熊本縣廳跨界合作推出，台灣喔熊、高雄熊、酷Ma萌合體擔任觀光大使，自2017年5月首航，至今已有7萬名旅客搭乘。

為了慶祝華航三熊友達號彩繪機滿2周年，華航今年與熊本縣廳合作推出三熊友達彩繪市電，6月3日舉辦剪綵儀式，包含中華航空福岡分公司總經理葉進福、高雄市觀光局專門委員邱俊雄、台北駐福岡經濟文化辦事處部長洪臨梂，以及熊本縣知事蒲島郁夫、熊本縣議長井手順雄等一同出席剪綵。現場公開三熊友達彩繪市電設計，列車以熊本熊為首、高雄熊、喔熊同為主角，象徵高雄與熊本之間的親密情誼，粉紅色及黃色漸層基底的車身，繽紛活潑氣息，在熊本市路面行走時，看起來相當醒目。