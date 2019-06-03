今日你最旺！台彩全新「刮刮樂」 祭500萬高額獎金
有夢最美希望相隨，台灣彩券即日起推出3款全新刮刮樂，包括「超級麻將」、「好運輪盤」及「66大順」搶攻市場商機，其中最大亮點非「超級麻將」莫屬，祭出超高頭獎獎金台幣500萬元，中獎率高達40.62%，此次3款新品總獎項超過343萬個，總獎金逾17億元，吸引消費者買單。
話題性商品「超級麻將」以麻將為靈感設計，券面印有16局麻將牌符號，刮獎過程可盡情體驗「摸」、「聽」、「胡」牌等樂趣，任一局麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即可獲得遊戲獎金；凡「您的麻將」區同時刮出「東、南、西、北、中、發、白」，可將5000元獎金免費帶回家。超級麻將頭獎高達500萬元，搭配8萬個2,000元（含）以上獎項，總獎金超過9億元，每張售價500元。
「好運輪盤」票面以色澤繽紛的遊戲輪盤為主題，輪盤分7大區域，當中各有2至6個不同號碼色塊，若同一顏色區塊中號碼全數出現在「您的號碼」刮區，即得該顏色區塊對應的獎金，頭獎200萬元共4個，總獎項超過113萬個，總中獎率27.86%，每張要價200元。呼應端午推出的「66大順」，主視覺加入數字66設計，獎金包括600、1200、1800、6000與60000元等，最高獎金60萬元，每張售價100元。
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