婚喪喜慶訂席辦桌定金最多收兩成 新制最快10月上路

2019-06-03 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



華人婚喪喜慶喜訂席辦桌，但訂桌的定金怎麼給、退訂後定金又能拿回多少？為避免消費爭議產生，食藥署今預告訂席辦桌的定型化契約新制，明訂業者可不收定金，但收取時最高不得逾總價之20%；而消費者在宴席前退訂，也應按新制比例退還定金。草案預告期60天，新制最快10月上路。

華人社會有宴席文化，每逢婚喪喜慶、春酒尾牙、廟會慶典或慶生入厝等，除了訂飯店餐廳或婚宴會館請客，有人也會請總鋪師辦流水席，熱鬧歡度特殊節日。但業者和消費者未講明訂席辦桌的規範，即可能出現消費爭議。

食藥署食品組科長林蘭砡表示，為避免類似的餐飲爭議，該署其實在101年10月即有訂定相關的定型化契約範本，提供消費者及業者參考運用。但範本只是讓業者「自願性」實施，並不具強制實施的法律效力。

考量該範本實行已久，食藥署在消保單位建議下，2年前開始召集餐飲的相關學者、公（工）會及消基會等團體討論，歷經8次會議後訂出「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約」草案，其中應記載事項共16點，不得記載事項共8點。

林蘭砡表示，草案內容多是沿用範本舊制，例如業者得不收定金，若收定金不得超過總價的二成。不過，愈來愈多消費者的訂席時間提前，甚至有人一年前就訂好，因此退訂後的定金退還規範更細，於不同時間退訂有不同退還比例。

例如，為避免消費者向多家業者訂桌後又退訂，影響業者和其他消費者的權益，半年前訂桌的消費者於半年前退訂，業者可扣留已繳定金的一成，但最高僅能扣留一萬。也就是業者扣留的一成定金超出一萬元，超出部分均應退還。

林蘭砡說，依慣例，退訂時間離約訂宴席日愈短，退還給消費者的定金愈少。但若消費者本人或二親等內親屬有突發重大傷病或身故，或發生天災、戰亂及罷工等不可歸責當事人的狀況，定型化契約得解除，業者必需全額退回定金。

林蘭砡表示，新制預告期為60天，蒐集各界意見，最快可於10月上路。當新制上路後，提醒消費者在簽訂定型化契約時，應仔細審閱內容，釐清有疑問之處；若不幸出現消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線洽詢。