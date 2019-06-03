故宮南院即將啟動BOT？ 故宮澄清：現階段無此計畫

2019-06-03 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



故宮南院近日傳出即將重啟50公頃園區BOT規畫。故宮今天表示，故宮南院現階段沒有重啟BOT的計畫，配合新故宮計畫「國寶修復展示館」，未來4年工作重點著眼於南院園區營造、設施的友善化，未來將視周邊區域整體發展狀況、社會經濟條件、地方實際需求，再評估是否重啟BOT。

故宮今天表示，故宮南部院區原50公頃BOT園區，去年7月解約後，由故宮自行辦理景觀及湖區設施改善工程，現階段故宮南院沒有重啟BOT的規畫。

故宮表示，去年秋天起，故宮在南院園區規畫一系列包括光雕藝術季、故宮花海節等大型藝術展演活動，今年暑假也有為小朋友打造的3D水幕兒童電影，希望透過一波波大型活動，將園區變身嘉義居民期待的「嘉義大公園」。

故宮表示，長遠來說，故宮南院將回歸博物館教育的核心價值，除增加既有常設展的換展頻率與規模，也將持續推出國際交流大展。

近期故宮南院將舉辦「交融之美－神戶市立博物館精品展」，年底舉辦「面具－法國凱布朗利博物館藏展」。為善用故宮豐沛的典藏與研究能量，南院自6月底陸續推出院藏文物大展。

故宮將在6月29日展出近10年最大規模精品展「泥土的座標－院藏陶瓷展」，展出包括「汝窯精選瓷器」、「鬥彩雞缸杯」、「磁胎洋彩青地金花魚遊春水瓶」、「琺瑯彩瓷粉紅地開光四季花卉碗」等300件名品。