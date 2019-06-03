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網傳男同志可捐血引熱議 疾管署：並未開放

2019-06-03 15:03中央社 台北3日電

同婚過關後，傳聞政府將放寬男同志捐血再引發網路討論。疾管署表示，考量檢驗技術提升及國際趨勢，確實曾研議放寬，但因正反意見兩極而暫緩，目前男男性行為者仍不可捐血。

根據現行「捐血者健康標準」，曾有男男性行為者屬於「永不得捐血」對象。近年衛生福利部考量愛滋病毒檢驗技術提升，可將檢驗空窗期從21天縮短到11天，加上英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國早已放寬男男性行為者的捐血條件，因此，原訂去年中放寬男同志捐血禁令。

但因預告期間收到不少正反意見，衛福部決定先宣布此政策喊卡，再找不同的意見團體開會討論，等到達成共識後再重新預告；即便如此，政府開放男男性行為者捐血影片及血品安全疑慮等謠言，每隔一陣子就會在網路上再次流傳，引發民眾對血品安全疑慮。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天受訪時坦言，每次只要相關謠言捲土重來，疾管署就得一再發文澄清，確實相當困擾，尤其最近同婚專法通過後，類似謠言又在通訊軟體、社群軟體上引發討論。

莊人祥強調，根據國外研究顯示，放寬男男性行為者捐血禁令後，可讓捐血者更願意檢視自己捐血後，可能對受血者造成的風險，因此近年才會啟動討論，後來發現民眾正反意見相當兩極，早在去年7月就宣布暫緩，目前仍維持曾有男男性行為者不可捐血的規定。

莊人祥說，反同團體經常將同志和愛滋病掛勾，認為開放同婚後愛滋病患者將大幅增加，加速健保破產，若開放男同志捐血恐讓情況加劇。

他強調，愛滋感染者是不可以也無法捐血的，疾管署每天都會將新通報感染者資訊傳送血液基金會，提供其列為永久不得捐血名單；另透過檢驗技術把關，一旦檢驗出愛滋病毒的血品將立即銷毀，不會使用。

莊人祥說，目前國內提供的血品均採用最新式篩檢工具核酸擴大檢驗（NAT）方法檢驗，愛滋檢驗陰性的血品，才會供醫療使用；自102年2月起血品全面採用NAT檢驗後，未曾發生因輸血感染愛滋案例。

捐血愛滋病性行為

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