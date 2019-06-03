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13縣市用光春遊團體補助 觀光局：可移撥自由行經費

2019-06-03 13:12聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部觀光局今年4至6月結合各縣市政府推動「春遊專案」，目前已有13個縣市用完團體旅遊額度，觀光局今天宣布，地方政府可將自由行額度核撥200萬元給團體旅遊使用。

春遊專案包括「自由行住宿優惠」及「團體旅遊優惠」補助方案，其中「團體旅遊優惠」有13個補助經費已申請額滿，分別為南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

觀光局表示，將授權地方政府可函報備文決定，將「自由行」有餘裕部分，統一核撥200萬元至「團體遊」。目前基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市及彰化縣尚有部分額度可供旅行業者提出補助申請。旅行業者可依各縣市政府公布的獎助規定，包裝結合在地經典小鎮的國內旅遊行程，並可配合各縣市政府規畫的抽獎或加碼體驗活動。

「自由行住宿優惠」部分，全台約5成合法旅宿業者參加，截至5月底申請補助比例約5成，其中花蓮縣及澎湖縣住宿獎助已結束。其餘19縣市仍有剩餘補助經費，觀光局呼籲民眾把握春遊補助額度，規畫國內旅遊行程。

各縣市政府春遊專案內容、期程及優惠，可到觀光局觀光資訊網「春遊專案」專區查詢。

交通部觀光局4月至6月推出春遊補助專案。本報資料照片
交通部觀光局4月至6月推出春遊補助專案。本報資料照片
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