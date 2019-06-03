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超商雙雄迎接端午商機 小七、全家全力備戰

2019-06-03 12:21經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

本周端午節登場，超商跟著發節慶財。統一超（2912）表示，7-ELEVEN端午節預購業績已連續三年突破億元，預估今年整體端午預購業績應可較去年成長25%。全家（5903）也表示，瞄準端午商機全力備戰，在方便食用輕食部份推出「壽司專門店」搶攻連假商機。

統一超表示，今年端午節預購自3月開跑，目前業績已較去年同期成長逾2成，其中熱銷前10名品項中有多達8支為團購美食，顯示民眾已養成在端午節時同時訂購粽子及名特產小吃的習慣，傳統端午節已晉升為台灣美食節。根據銷售數據顯示，7-ELEVEN端午節預購，團購美食小吃成長超過4成。此外，進入端午倒數階段，傳統粽子銷量開始上升，目前以本店也買不到的傳統北部粽最為熱銷，銷量占整體超過7成。盛夏之際，7-ELEVEN在端午預購中也推出新鮮水果結構，目前以「美國加州櫻桃」及「愛吻我愛文芒果」最熱銷。

全家表示，端午連假即將到來，觀察過往連假以車站型、景點型、娛樂型為商圈業績成長前三名，平均可達1-2成，但特別的是端午節慶台灣各地舉辦龍舟競賽，吸引大量民眾前往觀賽，如高雄愛河、台南運河、新北微風運河為熱門觀賽區，周邊店舖單店業績最高可較平日成長3倍以上，其中又以方便食用輕食、杯裝飲料為業績成長主力。

全家今年並推出「壽司專門店」搶攻連假商機，全家表示，2014年日本連鎖壽司店陸續來台展店，不僅國人接受度提高，進一步觀察發現台灣在地壽司連鎖店也由店內開始轉型為外帶食用，看好此股壽司外帶風潮，內部展開壽司改革，目標打造全台最大連鎖壽司專賣店。

端午節全家連假

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