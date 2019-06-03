北部東北部有局部大雨發生機率 東南部恐焚風

2019-06-03 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局說，今天鋒面位於台灣北部海面，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨；北部及東北部地區有局部大雨發生的機率。東南部地區有焚風發生的機率。

明天西半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周三至周六西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周日另一鋒面位於台灣北部海面，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。