世衛選株延遲 今年公費流感疫苗11月底才開打

2019-06-03 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，全球流感疫苗供應與今年國內公費流感疫苗開打時間雙雙延後。衛福部疾管署表示，今年公費疫苗預計11月下旬才能全面開打；若順利在明年流行期之前打完，就不會使疫情蔓延。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，流感疫苗之所以要每年打，是因為流感病毒株持續變異。世界衛生組織以往會在每年2月公布流感疫苗的選株型別，供疫苗廠商生產。不過，今年世衛延至三月才公告，導致全球的疫苗供貨延後。

莊人祥表示，我國今年採購600萬劑四價的公費流感疫苗，根據廠商預計交貨時間推算，11月中旬開始供貨，預計11月下旬才有足夠的量可讓公費對象全面接種。屆時可能開放接種急迫性較高的族群優先在11月中先打，方案還有待討論。

公費流感疫苗延後開打是否會影響疫情？莊人祥表示，我國流感疫情約在每年新舊年之間開始，若能在明年1月底前打完600萬劑公費疫苗，理論上對於疫情不會有太大影響。