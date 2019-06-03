端午連假6月7日 國道平鎮系統南下匝道封閉1天

2019-06-03 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府警察局平鎮警分局，配合108年端午3天連續假期，國道交通疏導管制專案，台66線快速道路匯入國道一號，平鎮系統交流道南下匝道入口，將在6月7日0時起到24時止，共24小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局交通組組長陳一中表示，108年端午連續假期共有3天，平鎮警分局配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於108年6月7日0時起至108年6月7日24時止，共24小時封閉台66線快速道路，18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。另本次端午連續假期，不實施高乘載管制。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路規劃行程。大溪往觀音方向，可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線南下。而往大溪方向，請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。