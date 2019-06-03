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中原大學校長痛批：政府為選票賤賣台灣高等教育

2019-06-03 11:23聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

今年有意調漲學費的大專校院，應在6月17日前報部審議。最後是否會有大學提出，且通過審核，值得觀察。對此，中原大學校長張光正今天受訪時表示，據他了解，今年私立大學應該沒有一家會申請。明年馬上就要選舉了，教育部可能批准嗎？大家不想浪費時間，只能無奈讓台灣繼續賤賣高等教育。

去年（107學年度）共有16所大學申請調漲學雜費，但最終只有中興大學、文藻外語大學2校獲得通過，但漲幅都比原先申請的低，僅為2%。教育部當時表示，經審議結果，不同意調漲14校的理由多為與學生溝通不足、支用計畫經費規畫不完備或助學計畫不夠具體等。

張光正表示，大學學費連續14年凍漲，致使學生的學雜費與教學成本不符比例（僅65.49％）。去年申請調漲學雜費，且相關條件都夠，教育部卻用一個「似是而非」的理由把我們打掉。

張光正表示，講白了，今年申請也是白申請，因為不會有任何結果。據他了解，今年所有私立大學應該都會放棄，因為明年就是選舉年了，政府不可能核准大學調漲學雜費的。政府為了選票，繼續賤賣高等教育下去。

龍華科技大學校長葛自祥說，這幾年私校教師薪水調高、兼任教師加投勞保、工讀費隨基本工資調整而上調，使學校人事費用大幅增加。現各教育部又要求要調降生師比，而因應產業界要求產學無縫接軌，學校必須持續更新設備，提升教學環境設施。台灣各種物價近年來不斷提升，大家應皆有感受。

葛自祥表示，要求維持高品質的辦學，又不能適度的調整學雜費，顯然不是理性、合理的要求。對於弱勢學生助學的方案，屬於社會福利政策。「政府應該另外拿出預算來支應，而非一味凍漲學費。」

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，站在家長的立場，當然不贊同大學學雜費輕易漲價，但也要求大學辦學品質必須提升，「價格」與「品質」之間如何取得平衡，是這幾年家長一直思考的方向。過去教育部及部分學者一再強調我國的大學學雜費偏低，而看到高教工會這次的調查結果確實令人驚訝，建議教育部應該進行更周延的調查與報告，讓大家有個判斷的基準。

謝國清表示，我國大學的根本問題在於公私立結構的問題，這問題從高中職一直往上延伸到大專校院，以至於經濟弱勢家庭的孩子多數集中在私立大專校院，而造成更嚴重的貧富差距問題，而各種辦法中，私立大專校院每年也可獲得教育部許多補助。

謝國清建議教育部一方面要藉著考招制度讓更多經濟弱勢孩子有機會讀公立學校，一方面也應該趁少子化的趨勢，想辦法讓更多私立大專校院朝公共化發展，而真正的私立大專校院就大幅減少經費的補貼，也大幅降低對他們的管控。

中原大學校長張光正。本報資料照片
中原大學校長張光正。本報資料照片
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教育部

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