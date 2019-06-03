中原大學校長痛批：政府為選票賤賣台灣高等教育

2019-06-03 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今年有意調漲學費的大專校院，應在6月17日前報部審議。最後是否會有大學提出，且通過審核，值得觀察。對此，中原大學校長張光正今天受訪時表示，據他了解，今年私立大學應該沒有一家會申請。明年馬上就要選舉了，教育部可能批准嗎？大家不想浪費時間，只能無奈讓台灣繼續賤賣高等教育。

去年（107學年度）共有16所大學申請調漲學雜費，但最終只有中興大學、文藻外語大學2校獲得通過，但漲幅都比原先申請的低，僅為2%。教育部當時表示，經審議結果，不同意調漲14校的理由多為與學生溝通不足、支用計畫經費規畫不完備或助學計畫不夠具體等。

張光正表示，大學學費連續14年凍漲，致使學生的學雜費與教學成本不符比例（僅65.49％）。去年申請調漲學雜費，且相關條件都夠，教育部卻用一個「似是而非」的理由把我們打掉。

張光正表示，講白了，今年申請也是白申請，因為不會有任何結果。據他了解，今年所有私立大學應該都會放棄，因為明年就是選舉年了，政府不可能核准大學調漲學雜費的。政府為了選票，繼續賤賣高等教育下去。

龍華科技大學校長葛自祥說，這幾年私校教師薪水調高、兼任教師加投勞保、工讀費隨基本工資調整而上調，使學校人事費用大幅增加。現各教育部又要求要調降生師比，而因應產業界要求產學無縫接軌，學校必須持續更新設備，提升教學環境設施。台灣各種物價近年來不斷提升，大家應皆有感受。

葛自祥表示，要求維持高品質的辦學，又不能適度的調整學雜費，顯然不是理性、合理的要求。對於弱勢學生助學的方案，屬於社會福利政策。「政府應該另外拿出預算來支應，而非一味凍漲學費。」

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，站在家長的立場，當然不贊同大學學雜費輕易漲價，但也要求大學辦學品質必須提升，「價格」與「品質」之間如何取得平衡，是這幾年家長一直思考的方向。過去教育部及部分學者一再強調我國的大學學雜費偏低，而看到高教工會這次的調查結果確實令人驚訝，建議教育部應該進行更周延的調查與報告，讓大家有個判斷的基準。

謝國清表示，我國大學的根本問題在於公私立結構的問題，這問題從高中職一直往上延伸到大專校院，以至於經濟弱勢家庭的孩子多數集中在私立大專校院，而造成更嚴重的貧富差距問題，而各種辦法中，私立大專校院每年也可獲得教育部許多補助。