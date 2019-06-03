一場大雨沖出滿滿廢棄物 環保署回應了

2019-06-03 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



近期桃園、彰化都發生出海口廢棄物、漂流木堆置事件，都被懷疑是5月豪雨瞬間雨量大，將上游廢棄物沖到出海口；環保署表示，現在不是怪來怪去的時候，要與地方、志工一同合作，先從上游開始攔截，下游趕快清理，避免汙染擴大。

環保署今天頒發環境保護專業獎章，為獎勵對環境保護有功人員，表揚對於環境保護與環境教育相關研究、發明、著作及宣導具有成就貢獻的卓越菁英，今年共有中山大學環工所教授高志明八人獲獎者。

對於桃園、彰化出現海口廢棄物、漂流木堆置事件，環保署長張子敬表示，以往很多這種例子，比如桃芝颱風、大雨，上游崩塌，漂流木就被沖刷，這也牽涉到上游的山坡地保持；至於廢棄物，也許是以前棄置沒有被發現或沒有徹底處理，過去環境意識不夠，管理不善棄置的，現在發現就會趕快去處理。

環保署副署長蔡鴻德表示，這兩地的樣態不同，彰化雨下得非常大，漂流木影響的區域範圍比較廣，特別是海堤外的新生地有許多漂流木，環保署已經請農委會林務局釐清，這些漂流木是否有價、可否清除撿拾，一旦判定完成，接下來將發動大規模志工清理。

蔡鴻德表示，環保署也開始在河口處進行攔除，除了環保單位，也希望經濟部水利署河川局一起，避免大規模垃圾棄置河口；源頭管理還是最重要的，桃園這些破布、舊衣屬於非法棄置，由於這是比較早期的非法棄置， 知道了就必須趕快去清理。