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台鐵及林務局推出里山動物列車2.0 傳達動物保育理念

2019-06-03 11:05聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

台鐵里山動物列車2.0上午從南港車站啟程，交通部台灣鐵路管理局和行政院農業委員會林務局特別為里山動物列車舉辦盛大的啟程儀式，更發售限量1000套的紀念套票。里山動物列車2.0由環頸雉和石虎扮演引航者，並與車廂內以各生態區為主題，希望也讓民眾更接近生態保育。

里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹，農委會主委陳吉仲參觀記者會現場各種產品。...
里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹，農委會主委陳吉仲參觀記者會現場各種產品。記者曾原信/攝影
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台鐵局及林務局再次攜手合作推出里山動物列車2.0，農委會主委陳吉仲（左）交通部長...
台鐵局及林務局再次攜手合作推出里山動物列車2.0，農委會主委陳吉仲（左）交通部長林佳龍（中）以及台鐵局長張政源（右）出席。記者曾原信/攝影
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里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹。記者曾原信/攝影
里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹。記者曾原信/攝影
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里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹，林務局局長林華慶致詞。記者曾原信/攝影
里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹，林務局局長林華慶致詞。記者曾原信/攝影
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里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹，外觀也以石虎作為主題。記者曾原信/攝影
里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹，外觀也以石虎作為主題。記者曾原信/攝影
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里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹，並分數個生態區主題。記者曾原信/攝影
里山列車車廂內裝潢充滿各種森林動物介紹，並分數個生態區主題。記者曾原信/攝影
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列車行政院石虎

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