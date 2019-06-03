超萌石虎領軍 里山動物列車2.0南港啟航

2019-06-03 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



里山動物列車強勢回歸。行政院農業委員會林務局與交通部台灣鐵路管理局再次合作，打造「里山動物列車2.0」，由環頸雉和石虎扮演引航者，今正式從南港車站啟程。車廂內以四個生態系為背景，藉此傳遞生態保育的重要性。台鐵局長張政源說，今年三大驚喜，包含彩繪「有頭有尾」、有神祕車廂，還有限量套票；林務局長林華慶說，去年50萬民眾搭乘或是目擊到這班列車，今年遂延續。

去年推出里山動物列車後，就深受國人的喜愛，所傳達的保育理念也備受肯定，交通部長林佳龍於今年2月得知里山列車即將「卸妝」後，即指示台鐵局繼續與林務局緊密合作，促成推出列車2.0版，以傳遞支持環保與愛護動物的理念。

台鐵局說，今年動物列車2.0的車頭，分別由環頸雉和石虎扮演引航者，與去年不一樣的是，這次車身設計分別在八節車廂中，採用四個生態系作為背景，分別為次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落另搭配該生態系動物間的巧妙互動，豐富列車整體色彩性及帶給民眾無限想像力，更在第二節車廂內巧妙地運用空間，讓里山動物們在車廂內與旅客一同悠遊於旅程中。

台鐵局說，為了找回人與生態系的和諧關係，里山動物列車各車廂內的LCD螢幕將播放包括東方蜂鷹、食蟹獴、森林蜜等多部生態影片集錦，更特別打造第二節車廂為「神祕車廂」，讓乘客一上車就如同置身於里山環境，被可愛的動物們包圍，增添路途中的趣味，更為保育知識加分。

台鐵局說，這次更將車廂外的車門和車窗作為繪畫的一部分。像是一隻斑卡拉蝸牛跟一隻左旋蝸牛各位在一面門上，相互對望；小斑龜站在車窗上，低頭望著探出水面的大斑龜。此列車之整體內外裝彩繪設計亦獲得「台鐵美學設計諮詢審議小組」高度肯定。

台鐵局表示，除里山動物列車外，近年來積極與各單位合作推出主題性彩繪列車，例如配合台灣燈會節慶，與屏東縣政府合作推出「2019台灣燈會彩繪列車」、與日本南海電鐵合作打造「藍武士號、臺日友誼號」、配合媽祖遶境活動，與白沙屯拱天宮合作推出「進香文化彩繪火車」等，各組列車之彩繪特色皆為該活動帶來另一股追火車風潮。

里山動物列車2.0今啟航，從台鐵南港站發車南下，開往通霄，當天上午11時29分從台北站起，開放民眾購票搭乘，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南等站，13時43分抵達通霄。該列車將從6月5日起正式加入區間車服務行列，未來主要行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州。