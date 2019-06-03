木棉花絮飄散 醫師建議敏感族群戴口罩自保

2019-06-03 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



火紅木棉花盛開美不勝收，但是近來蓬鬆的棉絮，隨風漫天飄散，卻苦惱了過敏體質民眾。聯新國際醫院過敏免疫風濕科主任葉松峰提醒，敏感族群可配戴口罩減少接觸棉絮。若反覆出現上呼吸道及眼部過敏症狀，應到醫療院所進一步檢查。

每年5月木棉樹開花結果，棉絮、種子開始掉落，輕飄飄的白色棉絮隨風飛揚，飄進住家令民眾感到困擾，紛紛拿出掃把、吸塵器等工具清潔。對棉絮過敏者，更是苦不堪言，紛紛戴起口罩自保，以免接觸到飄散開的細小棉絮後，不停流鼻涕或因眼睛紅癢而不斷揉眼睛。

聯新國際醫院過敏免疫風濕科主任葉松峰表示，平時有氣喘、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎等異位性體質的族群，在接觸木棉花絮時可能容易引發過敏反應，因此要特別注意。建議可配戴口罩，減少接觸飄散空氣中的細小棉絮，同時應減少在棉絮正要發散，或剛掉落還沒完全清除時外出活動，避免接觸過敏原。

葉松峰說，常見的過敏原如塵蟎、動物毛等，大多是較長時間存在，也比較被容易接觸到；木棉花棉絮並不是常見的過敏原，而且有季節性的特定時間，飄落範圍也會受到風向和環境的拘限，相對而言比較容易防範。