羊憶蓉隨筆 照見台灣解嚴30年

2019-06-03 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報前總主筆羊憶蓉長年筆耕，除針砭時事的報系社論、黑白集外，也在副刊等處發表隨筆、評論，影響力深遠。今年二月羊憶蓉病逝，她的夫婿劉紹樑將共220篇文章集結出書（聯經出版），全書反映台灣解嚴30年來的社會脈動，不少觀察今日看來仍然貼切台灣狀況，發人深省。

全套書分兩冊，分以羊憶蓉1988年探討強人政治與制度的〈太陽下山明朝依舊爬上來〉與2013年憶亡母的〈媽媽終於可以隨心所欲了〉文章為名。劉紹樑在序文說，羊憶蓉〈媽媽〉一文雖在紀念母親，其實也彷彿為自己預寫輓歌，與兩人寵養的已升天的犬貓重聚。

全書廣納教育、法政、藝術、人文、親情等主題，中研院院士朱雲漢在序文中表示，羊憶蓉針砭人物時一針見血，沾墨抒情寫意時又柔弱似水，從陽明山中山樓修憲鬧劇到海角七億等事件，都一一揭穿政治人物的虛偽，猶如看一部呈現台灣社會與政治轉型的精采紀錄片。

不少文章套用台灣現況仍然精確，1989年的〈知識分子與政治〉直指知識分子在政治勢力前的軟弱，且常不自覺默認做官與讀書間的「主從」關係；〈異端〉指台灣對立雙方往往都霸氣十足，將超出自己「標準答案」者都貼上異端標籤；〈3M黃色貼紙〉從野百合學運學生遭指「共產黨」出發，繼續探討貼標籤亂象。

許多文章也凸顯羊憶蓉的領先思想。30年前的〈台灣是不是我的家？〉自剖從自稱「中國人」到以「台灣人」為榮心路，〈風雨中的寧靜〉在「民主太亂」聲浪中堅持民主重要性，〈男女有別？〉從媒體報導時任財政部長郭婉容方式，質疑社會對男女性別的迷思。討論六四的〈虛幻迷離〉與〈有用沒用〉，今日讀來更令人唏噓。