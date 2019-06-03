他的哈密瓜一株僅一果 種出極品風味更勝日本瓜

2019-06-03 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安南區民許凰誥種哈密瓜持續30年，他3分地的溫室，每年可生產逾2萬顆哈密瓜，瓜果都經農業試驗所檢驗無農藥殘留才能採收，品質一點都不輸日本的哈密瓜，每顆均可賣400到500元的好價錢，農業局長李朝塘今天代表台南市長黃偉哲前往農場向他致意，讚揚他是台灣精緻農業代表。

農業局長李朝塘表示，台南是哈密瓜的故鄉，農民種植哈密瓜的歷史全台最早，台南種植面積有1500多公頃，每年產值有近2萬噸，經濟產值近64億元，是台南重要的經濟水果之一，但果農以隧道式種植居多，許凰誥採用溫室吊瓜種植，一株只留一果，是精緻中的極品，值得推廣。

高職讀美工科的許凰誥，28歲就被父親召回台南市安南區本淵里從事農業，那時農民正盛行種植「蜜世界」品牌的哈密瓜，許也跟著投入種植，花很多心思跟安南農會前輩請益，他因為種植哈密瓜技術獲得肯定，農委會從全國果農中挑選兩位，授於「草根大使」頭銜，1993年前往日本與當地農民交流，從日本學到一株一果的溫室吊瓜栽培技術。

許凰誥說，他雖學回技術，但有近20年經營的非常辛苦，為了照顧瓜果，每日天還沒亮就出門，晚上7、8點才能回家吃晚飯，但那時每顆單價300到500元的無農藥殘留哈蜜瓜，還不被多數消費者接受，每年收入僅夠全家糊口。

約10年前，許凰誥種植溫室吊瓜的技術，獲得農委會台南農業改良場肯定，農改場開始利用許凰誥的溫室改良哈蜜瓜，從台南11號改良到14號，許凰誥表示，台南14號即將完成試種，14號瓜的風味，將更勝日本瓜。