端午粽香傳愛心 企業志工探視獨居長者

2019-06-03 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



再過幾天就是端午節，象徵團圓的粽子成為應景熱賣商品，不過，許多獨身老年人在過節時卻倍感寂寞，台灣諾華公司與華山基金會攜手合作「世界關懷日」公益活動，動員北中南150位志工，將愛心粽子送到獨居長輩們家中。

華山基金會副主任游麗真說，感謝大眾愛心響應，讓老寶貝們有個溫暖的端午佳節，華山基金會於全國設立388個愛心天使站，深入各偏鄉城鎮，希望國人一起關懷失能、失智、失依等三失長輩。

今年是華山基金會第七次舉辦「愛老人動起來」端午關懷活動，台灣諾華共襄盛舉，除了認領長輩關懷禮，並動員北中南150位同仁，協助發放至華山服務的每位長輩家中。

關懷禮的內容相當豐富，除了應景的端午肉粽，還有手工製作的購物袋、零錢包以及藥皂、麥片和多功能拐杖傘等長輩們日常使用得到的用品。

台灣諾華總裁謝麗娟投入第一線志工服務，發送關懷禮，帶著老人家一起伸展活絡筋骨，還高歌一曲，與長輩們合唱耳熟能詳的經典老歌。

謝麗娟說，今年是諾華連續23年在世界關懷日召集全球員工展開公益行動，全球總有近1萬4000名諾華員工參與公益服務，累積志工服務時間超過11萬小時。

此外，台灣諾華愛心不落人後，全體員工捐款，協助雲林一心育幼院、花蓮安德啟智中心等單位購買交通接駁車，載送育幼院失依、失親的孩子就學、就醫，協助啟智中心院生醫療就診及就業。